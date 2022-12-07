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Украинские депутаты соберут подписи о недоверии к главе счетной палаты

Украинские депутаты соберут подписи о недоверии к главе счетной палаты - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские депутаты соберут подписи о недоверии к главе счетной палаты

Депутаты Верховной Рады Украины собирают подписи в знак недоверия к главе счетной палаты Валерию Пацкану, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:14

2022-12-07T23:14

2022-12-07T23:14

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валерий пацкан

алексей гончаренко

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верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады Украины собирают подписи в знак недоверия к главе счетной палаты Валерию Пацкану, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко."В Раде собирают подписи за "недоверие" главе Счетной палаты Пацкану... После провала на последнем заседании Рады голосования по отставке Пацкана, отзыва им заявления на увольнение, речь идет уже о сомнительных процедурах", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Ранее Верховная рада Украины не проголосовала за отставку главы счетной палаты Валерия Пацкана, который в ноябре заявил об уходе в отставку, после того как специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила ему подозрение в получении взятки в размере 10 тысяч гривен (273 доллара США). По словам Пацкана, подозрение в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины в его адрес связано с анонсированной счетной палатой проверкой самого НАБУ из-за нецелевого расходования бюджетных средств. В последствии Пацкан отозвал свое заявление об отставке.

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в мире, валерий пацкан, алексей гончаренко, украина, сша, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)