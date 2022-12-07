https://ria.ru/20221207/nazran-1837031148.html

В Назрани потушили пожар в торговом центре

В Назрани потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2022

В Назрани потушили пожар в торговом центре

Пожар в торговом центре в Назрани полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:48

2022-12-07T17:48

2022-12-07T17:49

происшествия

назрань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837018802_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_71d1099c1946005b88ca5034aa547652.jpg

НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Назрани полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ингушетии.Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.Ранее республиканский минздрав сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы со средними ожогами.

назрань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные работают на месте взрыва в торговом центре в Назрани Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок. 2022-12-07T17:48 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назрань, видео