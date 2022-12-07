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В Назрани потушили пожар в торговом центре
В Назрани потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2022
В Назрани потушили пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре в Назрани полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:48
2022-12-07T17:48
2022-12-07T17:49
происшествия
назрань
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НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Назрани полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ингушетии.Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.Ранее республиканский минздрав сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы со средними ожогами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837018802_319:0:1280:721_1920x0_80_0_0_39b6629861eaa5981d297a4a2b22c2a0.jpg
Пожарные работают на месте взрыва в торговом центре в Назрани
Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок.
2022-12-07T17:48
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, видео
17:48 07.12.2022 (обновлено: 17:49 07.12.2022)
В Назрани потушили пожар в торговом центре
МЧС сообщило о ликвидации пожара в торговом доме "Таргим" в Назрани
НАЛЬЧИК, 7 дек - РИА Новости.
Пожар в торговом центре в Назрани полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров, сообщили
РИА Новости в ГУМЧС РФ по Ингушетии.
Как сообщало региональное МЧС, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
"Пожар полностью ликвидирован, его причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
Ранее республиканский минздрав сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также четырехлетний ребенок госпитализированы со средними ожогами.