https://ria.ru/20221207/nazran-1837012599.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани
Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:06
2022-12-07T17:06
2022-12-07T17:45
происшествия
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Ингушетии.Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров."В Ингушскую республиканскую больницу доставлены четверо пострадавших – трое взрослых и один четырехлетний ребенок. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также ребенок госпитализированы со средними ожогами", - сказал собеседник агентства.
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назрань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия
17:06 07.12.2022 (обновлено: 17:45 07.12.2022)
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани
Минздрав Ингушетии: двое пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани получили тяжелые ожоги
НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Ингушетии.
Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
"В Ингушскую республиканскую больницу доставлены четверо пострадавших – трое взрослых и один четырехлетний ребенок. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также ребенок госпитализированы со средними ожогами", - сказал собеседник агентства.