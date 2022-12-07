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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани
Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:06
2022-12-07T17:45
происшествия
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Ингушетии.Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров."В Ингушскую республиканскую больницу доставлены четверо пострадавших – трое взрослых и один четырехлетний ребенок. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также ребенок госпитализированы со средними ожогами", - сказал собеседник агентства.
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назрань
республика ингушетия
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происшествия, назрань, республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия
17:06 07.12.2022 (обновлено: 17:45 07.12.2022)
 
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани

Минздрав Ингушетии: двое пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани получили тяжелые ожоги

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Ингушетия / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме "Таргим" в Назрани
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме Таргим в Назрани - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Ингушетия
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Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте взрыва в торговом доме "Таргим" в Назрани
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Ингушетии.
Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
"В Ингушскую республиканскую больницу доставлены четверо пострадавших – трое взрослых и один четырехлетний ребенок. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также ребенок госпитализированы со средними ожогами", - сказал собеседник агентства.
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