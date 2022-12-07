https://ria.ru/20221207/nazran-1837012599.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани - РИА Новости, 07.12.2022

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ в Назрани

Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:06

2022-12-07T17:06

2022-12-07T17:45

происшествия

назрань

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при ЧП в торговом центре в Назрани получили сильные ожоги, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Ингушетии.Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, в среду днем в торговом доме "Таргим" в Назрани "произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания", пострадали четыре человека. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров."В Ингушскую республиканскую больницу доставлены четверо пострадавших – трое взрослых и один четырехлетний ребенок. Двое взрослых получили тяжелые ожоги, еще один, а также ребенок госпитализированы со средними ожогами", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220428/pozhary-1785977051.html

назрань

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назрань, республика ингушетия