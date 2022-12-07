https://ria.ru/20221207/nato-1837048059.html

СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина

СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина - РИА Новости, 07.12.2022

СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина

НАТО не может просчитать дальнейшие шаги президента России Владимира Путина на Украине и скорректировать необходимую Киеву помощь, пишет издание Politico. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:41

2022-12-07T18:41

2022-12-07T19:27

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. НАТО не может просчитать дальнейшие шаги президента России Владимира Путина на Украине и скорректировать необходимую Киеву помощь, пишет издание Politico."Почти невозможно рассчитать реальные потребности украинской стороны как в военной, так и в гуманитарной помощи, потому что характер конфликта быстро меняется", — заявил политический эксперт аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Черэп.Североатлантический альянс затрудняется предугадать, с какими потребностями столкнется Киев в долгосрочной перспективе. По мнению автора статьи, "непредсказуемость на поле боя" только играет на руку Москве.Украина уже несколько месяцев просит западных союзников увеличить поддержку в виде оружия, гуманитарной помощи и финансирования. Однако оборонные бюджеты государств — членов НАТО находятся под угрозой, особенно в условиях высокой инфляции и роста цен на энергоносители, говорится в материале.Как указало издание, ослабить напряжение внутри НАТО поможет крайняя мера — перераспределение средств из трастового фонда, созданного ранее в поддержку афганской армии. Однако этих денег будет недостаточно, для того чтобы помочь Украине продержаться до зимы, резюмировал Черэп.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире