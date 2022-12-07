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СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина - РИА Новости, 07.12.2022
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СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина
СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина - РИА Новости, 07.12.2022
СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина
НАТО не может просчитать дальнейшие шаги президента России Владимира Путина на Украине и скорректировать необходимую Киеву помощь, пишет издание Politico. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:41
2022-12-07T19:27
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. НАТО не может просчитать дальнейшие шаги президента России Владимира Путина на Украине и скорректировать необходимую Киеву помощь, пишет издание Politico."Почти невозможно рассчитать реальные потребности украинской стороны как в военной, так и в гуманитарной помощи, потому что характер конфликта быстро меняется", — заявил политический эксперт аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Черэп.Североатлантический альянс затрудняется предугадать, с какими потребностями столкнется Киев в долгосрочной перспективе. По мнению автора статьи, "непредсказуемость на поле боя" только играет на руку Москве.Украина уже несколько месяцев просит западных союзников увеличить поддержку в виде оружия, гуманитарной помощи и финансирования. Однако оборонные бюджеты государств — членов НАТО находятся под угрозой, особенно в условиях высокой инфляции и роста цен на энергоносители, говорится в материале.Как указало издание, ослабить напряжение внутри НАТО поможет крайняя мера — перераспределение средств из трастового фонда, созданного ранее в поддержку афганской армии. Однако этих денег будет недостаточно, для того чтобы помочь Украине продержаться до зимы, резюмировал Черэп.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
18:41 07.12.2022 (обновлено: 19:27 07.12.2022)
 
СМИ: НАТО не способна просчитать дальнейшие шаги Путина

Politico: НАТО не может просчитать дальнейшие действия Путина на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда России
Президент Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. НАТО не может просчитать дальнейшие шаги президента России Владимира Путина на Украине и скорректировать необходимую Киеву помощь, пишет издание Politico.
"Почти невозможно рассчитать реальные потребности украинской стороны как в военной, так и в гуманитарной помощи, потому что характер конфликта быстро меняется", — заявил политический эксперт аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Черэп.
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США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
Североатлантический альянс затрудняется предугадать, с какими потребностями столкнется Киев в долгосрочной перспективе. По мнению автора статьи, "непредсказуемость на поле боя" только играет на руку Москве.
Украина уже несколько месяцев просит западных союзников увеличить поддержку в виде оружия, гуманитарной помощи и финансирования. Однако оборонные бюджеты государств — членов НАТО находятся под угрозой, особенно в условиях высокой инфляции и роста цен на энергоносители, говорится в материале.
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Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
Как указало издание, ослабить напряжение внутри НАТО поможет крайняя мера — перераспределение средств из трастового фонда, созданного ранее в поддержку афганской армии. Однако этих денег будет недостаточно, для того чтобы помочь Украине продержаться до зимы, резюмировал Черэп.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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