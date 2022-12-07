https://ria.ru/20221207/nato-1836996778.html

Die Press: поддержка Украины обернулась для НАТО проблемами

Die Press: поддержка Украины обернулась для НАТО проблемами - РИА Новости, 07.12.2022

Die Press: поддержка Украины обернулась для НАТО проблемами

Западные страны оказались не готовы к темпу боевых действий, которые идут сегодня на Украине, пишет Die Press. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:25

2022-12-07T16:25

2022-12-07T16:25

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

киев

германия

нато

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные страны оказались не готовы к темпу боевых действий, которые идут сегодня на Украине, пишет Die Press.В издании сообщают, что оружейные арсеналы членов НАТО уже истощены, так как украинские военные расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов ежедневно.Как пояснили авторы статьи, быстро восполнить дефицит не получится, поскольку антироссийские санкции вынуждают производителей искать альтернативные источники сырья.В статье отмечается, что ситуация вызывает беспокойство у западных политиков, а также ставит государства перед трудным вопросом: "Как далеко они готовы зайти в ограничении собственной обороноспособности для сохранения поставок вооружения Киеву?""В случае войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня. А немецкие политики только и делают, что сваливают друг на друга вину за такое положение дел", — подытожили в издании.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что отправка военной техники только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836916934.html

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

украина

киев

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, германия, нато, в мире