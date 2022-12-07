Die Press: поддержка Украины обернулась для НАТО проблемами
Die Press: НАТО истощила свои оружейные запасы из-за поддержки Украины
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные страны оказались не готовы к темпу боевых действий, которые идут сегодня на Украине, пишет Die Press.
В издании сообщают, что оружейные арсеналы членов НАТО уже истощены, так как украинские военные расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов ежедневно.
Как пояснили авторы статьи, быстро восполнить дефицит не получится, поскольку антироссийские санкции вынуждают производителей искать альтернативные источники сырья.
"На пополнение арсеналов уйдет от 10 до 15 лет. Уже сегодня украинцы стреляют реже, чем могут, поскольку боеприпасы у них на исходе", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ситуация вызывает беспокойство у западных политиков, а также ставит государства перед трудным вопросом: "Как далеко они готовы зайти в ограничении собственной обороноспособности для сохранения поставок вооружения Киеву?"
"В случае войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня. А немецкие политики только и делают, что сваливают друг на друга вину за такое положение дел", — подытожили в издании.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что отправка военной техники только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.