https://ria.ru/20221207/nato-1836904328.html
Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров
Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров
Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении не только России, но и других стран мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:57
2022-12-07T11:57
2022-12-07T11:57
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении не только России, но и других стран мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."…Экспансия НАТО остается, как она и была, главным движущем мотивом Запада в отношениях не только с Российской Федерацией, не только с постсоветскими странами, не только со странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими странами мира, другими регионами мира", - сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".Лавров добавил, что в НАТО "беззастенчиво и даже не краснея отказывались признавать, что они обещали и Горбачёву, и Ельцину не расширяться на Восток, хотя свидетельств того, что они врут предостаточно".
https://ria.ru/20221207/nato-1836901235.html
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сергей лавров, россия, нато, в мире
Сергей Лавров, Россия, НАТО, В мире
Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров
Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении России и других стран
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении не только России, но и других стран мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"…Экспансия НАТО остается, как она и была, главным движущем мотивом Запада в отношениях не только с Российской Федерацией, не только с постсоветскими странами, не только со странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими странами мира, другими регионами мира", - сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
Лавров добавил, что в НАТО "беззастенчиво и даже не краснея отказывались признавать, что они обещали и Горбачёву, и Ельцину не расширяться на Восток, хотя свидетельств того, что они врут предостаточно".