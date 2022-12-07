https://ria.ru/20221207/nato-1836904328.html

Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров

Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022

Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров

Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении не только России, но и других стран мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:57

2022-12-07T11:57

2022-12-07T11:57

сергей лавров

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении не только России, но и других стран мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."…Экспансия НАТО остается, как она и была, главным движущем мотивом Запада в отношениях не только с Российской Федерацией, не только с постсоветскими странами, не только со странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими странами мира, другими регионами мира", - сказал он в среду в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".Лавров добавил, что в НАТО "беззастенчиво и даже не краснея отказывались признавать, что они обещали и Горбачёву, и Ельцину не расширяться на Восток, хотя свидетельств того, что они врут предостаточно".

https://ria.ru/20221207/nato-1836901235.html

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сергей лавров, россия, нато, в мире