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МЦД-3 поможет разгрузить три линии метро и автомагистрали МО

МЦД-3 поможет разгрузить три линии метро и автомагистрали МО - РИА Новости, 07.12.2022

МЦД-3 поможет разгрузить три линии метро и автомагистрали МО

Уже в следующем году заработает МЦД-3. Это поможет снизить нагрузку на три линии московского метро, а также автомагистрали Подмосковья. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:39

2022-12-07T17:39

2022-12-07T17:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уже в следующем году заработает МЦД-3. Это поможет снизить нагрузку на три линии московского метро, а также автомагистрали Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское. Протяженность линии составит 85 километров. Всего будет работать 41 станция. А 14 из них будут связаны с метро или МЦК. Благодаря нововведению на 15% уменьшится нагрузка на северный участок Люблинско-Дмитровской линии, на 8% на восточный участок Таганско-Краснопресненской и на северный участок Калужско-Рижской.Кроме того, количество автомобилей на Новорязанском, Ленинградском, Косинском и Егорьевском шоссе, а также Октябрьском проспекте сократится на 6,9 тысячи в сутки.Пассажиры получат возможность составлять более удобные маршруты передвижения. По предварительным оценкам, ежегодно железной дорогой будут пользоваться 577 тысяч человек в сутки.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)