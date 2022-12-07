https://ria.ru/20221207/mtsd-1837028261.html
МЦД-3 поможет разгрузить три линии метро и автомагистрали МО
МЦД-3 поможет разгрузить три линии метро и автомагистрали МО - РИА Новости, 07.12.2022
МЦД-3 поможет разгрузить три линии метро и автомагистрали МО
Уже в следующем году заработает МЦД-3. Это поможет снизить нагрузку на три линии московского метро, а также автомагистрали Подмосковья. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:39
2022-12-07T17:39
2022-12-07T17:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837016531_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d47128990cdf34a79df5c38b3d43f4d8.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уже в следующем году заработает МЦД-3. Это поможет снизить нагрузку на три линии московского метро, а также автомагистрали Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское. Протяженность линии составит 85 километров. Всего будет работать 41 станция. А 14 из них будут связаны с метро или МЦК. Благодаря нововведению на 15% уменьшится нагрузка на северный участок Люблинско-Дмитровской линии, на 8% на восточный участок Таганско-Краснопресненской и на северный участок Калужско-Рижской.Кроме того, количество автомобилей на Новорязанском, Ленинградском, Косинском и Егорьевском шоссе, а также Октябрьском проспекте сократится на 6,9 тысячи в сутки.Пассажиры получат возможность составлять более удобные маршруты передвижения. По предварительным оценкам, ежегодно железной дорогой будут пользоваться 577 тысяч человек в сутки.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837016531_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_7dbbbd3f78b8c0cbebc9ba60c30cafe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Уже в следующем году заработает МЦД-3. Это поможет снизить нагрузку на три линии московского метро, а также автомагистрали Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360"
.
МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское. Протяженность линии составит 85 километров. Всего будет работать 41 станция. А 14 из них будут связаны с метро или МЦК. Благодаря нововведению на 15% уменьшится нагрузка на северный участок Люблинско-Дмитровской линии, на 8% на восточный участок Таганско-Краснопресненской и на северный участок Калужско-Рижской.
Кроме того, количество автомобилей на Новорязанском, Ленинградском, Косинском и Егорьевском шоссе, а также Октябрьском проспекте сократится на 6,9 тысячи в сутки.
Пассажиры получат возможность составлять более удобные маршруты передвижения. По предварительным оценкам, ежегодно железной дорогой будут пользоваться 577 тысяч человек в сутки.