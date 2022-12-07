https://ria.ru/20221207/mrot-1836933354.html

Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х

Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х - РИА Новости, 07.12.2022

Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при принятии закона о МРОТ на 2023 год напомнил депутатам о 90-х и начале 2000-х, призвав политиков не спекулировать на таких... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:30

2022-12-07T13:30

2022-12-07T13:31

вячеслав володин

госдума рф

политика

мрот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при принятии закона о МРОТ на 2023 год напомнил депутатам о 90-х и начале 2000-х, призвав политиков не спекулировать на таких непростых решениях. Госдума в среду приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году."Давайте все-таки признаем, что любое решение принимая, надо анализировать с точки зрения времени, в котором мы живем... Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо, Алексей Владимирович (Куринный), только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом. Но при этом мы говорим, что счастливо жили. Не надо про это. Другое потребление сегодня, другие возможности", - заявил Володин.Так, парламентарий вспомнил про 90-е годы, когда "все проблемы переложили на плечи населения", и начало 2000-х, когда "страна, оказавшись в долговых обязательствах, должна была выбираться из них". Сейчас, добавил Володин, об этом уже никто не хочет вспоминать. Спикер Думы попросил депутатов не пытаться спекулировать на таких "непростых решениях", подчеркнув, что обязательства перед гражданами выполняются, причем с опережением. "Поэтому, коллеги, мы с вами честными должны быть перед нашими гражданами. И исходить из того, что, несмотря на ситуацию с вызовами, это решение принимается. Причем, принимается опережая. Прожиточный уровень, да, хочется больше. И нам этого хочется. Давайте думать о том, как решать эту задачу", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221122/zakharova-1833306217.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, госдума рф, политика, мрот