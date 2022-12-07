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Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х - РИА Новости, 07.12.2022
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Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х
Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х - РИА Новости, 07.12.2022
Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х
Спикер Госдумы Вячеслав Володин при принятии закона о МРОТ на 2023 год напомнил депутатам о 90-х и начале 2000-х, призвав политиков не спекулировать на таких... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:30
2022-12-07T13:31
вячеслав володин
госдума рф
политика
мрот
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при принятии закона о МРОТ на 2023 год напомнил депутатам о 90-х и начале 2000-х, призвав политиков не спекулировать на таких непростых решениях. Госдума в среду приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году."Давайте все-таки признаем, что любое решение принимая, надо анализировать с точки зрения времени, в котором мы живем... Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо, Алексей Владимирович (Куринный), только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом. Но при этом мы говорим, что счастливо жили. Не надо про это. Другое потребление сегодня, другие возможности", - заявил Володин.Так, парламентарий вспомнил про 90-е годы, когда "все проблемы переложили на плечи населения", и начало 2000-х, когда "страна, оказавшись в долговых обязательствах, должна была выбираться из них". Сейчас, добавил Володин, об этом уже никто не хочет вспоминать. Спикер Думы попросил депутатов не пытаться спекулировать на таких "непростых решениях", подчеркнув, что обязательства перед гражданами выполняются, причем с опережением. "Поэтому, коллеги, мы с вами честными должны быть перед нашими гражданами. И исходить из того, что, несмотря на ситуацию с вызовами, это решение принимается. Причем, принимается опережая. Прожиточный уровень, да, хочется больше. И нам этого хочется. Давайте думать о том, как решать эту задачу", - резюмировал он.
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вячеслав володин, госдума рф, политика, мрот
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика, МРОТ
13:30 07.12.2022 (обновлено: 13:31 07.12.2022)
 
Володин вспомнил фуфайку и очереди за мясом, заговорив о 90-х

Володин при принятии закона о МРОТ напомнил депутатам о ситуации в 90-х и начале 2000-х

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при принятии закона о МРОТ на 2023 год напомнил депутатам о 90-х и начале 2000-х, призвав политиков не спекулировать на таких непростых решениях. Госдума в среду приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году.
"Давайте все-таки признаем, что любое решение принимая, надо анализировать с точки зрения времени, в котором мы живем... Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо, Алексей Владимирович (Куринный), только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом. Но при этом мы говорим, что счастливо жили. Не надо про это. Другое потребление сегодня, другие возможности", - заявил Володин.
Так, парламентарий вспомнил про 90-е годы, когда "все проблемы переложили на плечи населения", и начало 2000-х, когда "страна, оказавшись в долговых обязательствах, должна была выбираться из них". Сейчас, добавил Володин, об этом уже никто не хочет вспоминать.
Спикер Думы попросил депутатов не пытаться спекулировать на таких "непростых решениях", подчеркнув, что обязательства перед гражданами выполняются, причем с опережением. "Поэтому, коллеги, мы с вами честными должны быть перед нашими гражданами. И исходить из того, что, несмотря на ситуацию с вызовами, это решение принимается. Причем, принимается опережая. Прожиточный уровень, да, хочется больше. И нам этого хочется. Давайте думать о том, как решать эту задачу", - резюмировал он.
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