https://ria.ru/20221207/mrot-1836923743.html
Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ
Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ - РИА Новости, 07.12.2022
Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2023 год заявил, что это не та сумма, к... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:53
2022-12-07T12:53
2022-12-07T13:04
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2023 год заявил, что это не та сумма, к которой нужно стремиться, но нельзя "затаптывать ногами" такую меру: нужно сделать все, чтобы повысить качество жизни населения.Госдума в среду приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году."Да, мы говорим о том, что это сумма - не то, к чему мы должны стремиться, мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами... Правильно быть честными, и мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы повышать заработную плату, решать социальные вопросы и повышать благосостояние людей.
https://ria.ru/20221207/mrot-1836915309.html
https://ria.ru/20221110/mrot-1830486834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
12:53 07.12.2022 (обновлено: 13:04 07.12.2022)
Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ
Спикер Госдумы Володин о размере МРОТ на 2023 год: это было единственно возможное решение
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2023 год заявил, что это не та сумма, к которой нужно стремиться, но нельзя "затаптывать ногами" такую меру: нужно сделать все, чтобы повысить качество жизни населения.
Госдума
в среду приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году.
"Да, мы говорим о том, что это сумма - не то, к чему мы должны стремиться, мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами... Правильно быть честными, и мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.
Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы повышать заработную плату, решать социальные вопросы и повышать благосостояние людей.