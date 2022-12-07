https://ria.ru/20221207/mrot-1836923743.html

Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ

Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ - РИА Новости, 07.12.2022

Володин прокомментировал установленный на 2023 год размер МРОТ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2023 год заявил, что это не та сумма, к... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:53

2022-12-07T12:53

2022-12-07T13:04

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2023 год заявил, что это не та сумма, к которой нужно стремиться, но нельзя "затаптывать ногами" такую меру: нужно сделать все, чтобы повысить качество жизни населения.Госдума в среду приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году."Да, мы говорим о том, что это сумма - не то, к чему мы должны стремиться, мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами... Правильно быть честными, и мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы повышать заработную плату, решать социальные вопросы и повышать благосостояние людей.

https://ria.ru/20221207/mrot-1836915309.html

https://ria.ru/20221110/mrot-1830486834.html

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Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф