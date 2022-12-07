https://ria.ru/20221207/mrot-1836915309.html

Госдума приняла закон о МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

Госдума приняла закон о МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году - РИА Новости, 07.12.2022

Госдума приняла закон о МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:26

2022-12-07T12:26

2022-12-07T15:18

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год.Так, в 2023 году МРОТ вырастет до 16 242 рублей в месяц — на 6,3 процента по сравнению с 2022-м.Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Планируется, что он вступит в силу с 1 января.Как следует из пояснительных документов, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.

https://ria.ru/20221108/mrot-1830066733.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество