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Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022
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Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы
Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022
Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы
Cуд в Мозамбике в среду приговорил сына бывшего президента Мозамбика Арманду Гебузы и двух бывших руководителей разведки к 12 годам тюремного заключения за их... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:53
2022-12-07T14:53
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Cуд в Мозамбике в среду приговорил сына бывшего президента Мозамбика Арманду Гебузы и двух бывших руководителей разведки к 12 годам тюремного заключения за их участие в крупном коррупционном скандале, в котором правительство пыталось скрыть огромные долги, вызвав финансовый хаос в стране, передает агентство Франс Пресс.По данным агентства, бывший глава службы безопасности и разведки страны Грегорио Леао, глава отдела экономической разведки службы безопасности Антонио до Росарио и сын экс-президента Армандо Гебузы Ндамби Гебуза были среди 19 обвиняемых в крупнейшем в стране коррупционном скандале.Агентство сообщило, что Леао и Росарио признаны виновными в хищении и злоупотреблении властью, а Гебуза осужден за хищение, отмывание денег и причастность к деятельности преступных организаций.Связанный с долгом скандал разгорелся в 2016 году, когда стало известно о том, что правительство взяло заем на 2 миллиарда долларов на покупку оборудования, однако скрыло эту транзакцию. Позднее независимая проверка выявила, что четверть займа была перенаправлена или не учитывалась. После обнаружения долга иностранные доноры заморозили свои вложения в страну, в связи с чем в Мозамбике произошел серьезнейший финансовый кризис.
https://ria.ru/20221028/ministr-1827688160.html
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в мире, мозамбик
В мире, Мозамбик
14:53 07.12.2022
 
Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы

Сына экс-президента Мозамбика и двух экс-глав разведки приговорили к 12 годам тюрьмы

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в медиабанкВид на город Мапуту
Вид на город Мапуту - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Cуд в Мозамбике в среду приговорил сына бывшего президента Мозамбика Арманду Гебузы и двух бывших руководителей разведки к 12 годам тюремного заключения за их участие в крупном коррупционном скандале, в котором правительство пыталось скрыть огромные долги, вызвав финансовый хаос в стране, передает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, бывший глава службы безопасности и разведки страны Грегорио Леао, глава отдела экономической разведки службы безопасности Антонио до Росарио и сын экс-президента Армандо Гебузы Ндамби Гебуза были среди 19 обвиняемых в крупнейшем в стране коррупционном скандале.
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Агентство сообщило, что Леао и Росарио признаны виновными в хищении и злоупотреблении властью, а Гебуза осужден за хищение, отмывание денег и причастность к деятельности преступных организаций.
Связанный с долгом скандал разгорелся в 2016 году, когда стало известно о том, что правительство взяло заем на 2 миллиарда долларов на покупку оборудования, однако скрыло эту транзакцию. Позднее независимая проверка выявила, что четверть займа была перенаправлена или не учитывалась. После обнаружения долга иностранные доноры заморозили свои вложения в страну, в связи с чем в Мозамбике произошел серьезнейший финансовый кризис.
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