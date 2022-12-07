https://ria.ru/20221207/mozambik-1836956869.html

Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы

Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022

Сына экс-президента Мозамбика приговорили к 12 годам тюрьмы

Cуд в Мозамбике в среду приговорил сына бывшего президента Мозамбика Арманду Гебузы и двух бывших руководителей разведки к 12 годам тюремного заключения за их... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:53

2022-12-07T14:53

2022-12-07T14:53

в мире

мозамбик

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Cуд в Мозамбике в среду приговорил сына бывшего президента Мозамбика Арманду Гебузы и двух бывших руководителей разведки к 12 годам тюремного заключения за их участие в крупном коррупционном скандале, в котором правительство пыталось скрыть огромные долги, вызвав финансовый хаос в стране, передает агентство Франс Пресс.По данным агентства, бывший глава службы безопасности и разведки страны Грегорио Леао, глава отдела экономической разведки службы безопасности Антонио до Росарио и сын экс-президента Армандо Гебузы Ндамби Гебуза были среди 19 обвиняемых в крупнейшем в стране коррупционном скандале.Агентство сообщило, что Леао и Росарио признаны виновными в хищении и злоупотреблении властью, а Гебуза осужден за хищение, отмывание денег и причастность к деятельности преступных организаций.Связанный с долгом скандал разгорелся в 2016 году, когда стало известно о том, что правительство взяло заем на 2 миллиарда долларов на покупку оборудования, однако скрыло эту транзакцию. Позднее независимая проверка выявила, что четверть займа была перенаправлена или не учитывалась. После обнаружения долга иностранные доноры заморозили свои вложения в страну, в связи с чем в Мозамбике произошел серьезнейший финансовый кризис.

https://ria.ru/20221028/ministr-1827688160.html

https://ria.ru/20221008/kitay-1822451120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мозамбик