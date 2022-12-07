https://ria.ru/20221207/most-1836992416.html

Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.12.2022

Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:11

2022-12-07T16:11

2022-12-07T16:11

происшествия

россия

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

республика крым

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.Как сказано в решении суда, следствие ждет завершения экспертиз, ответов на запросы о правовой помощи от компетентных органов других стран, ищет организаторов и соучастников.Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

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симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, республика крым