Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
Суд в Москве до марта продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову до 8 марта 2023 года", - сказали в инстанции.
Как сказано в решении суда, следствие ждет завершения экспертиз, ответов на запросы о правовой помощи от компетентных органов других стран, ищет организаторов и соучастников.
Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.