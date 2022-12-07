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Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.12.2022
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Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.12.2022
Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:11
2022-12-07T16:11
происшествия
россия
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.Как сказано в решении суда, следствие ждет завершения экспертиз, ответов на запросы о правовой помощи от компетентных органов других стран, ищет организаторов и соучастников.Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html
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россия
симферополь
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происшествия, россия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Россия, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
16:11 07.12.2022
 
Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

Суд в Москве до марта продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову до 8 марта 2023 года", - сказали в инстанции.
Сотрудник ДПС досматривает грузовой автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:42
Стали известны подробности о фирме, замешанной в теракте на Крымском мосту
Как сказано в решении суда, следствие ждет завершения экспертиз, ответов на запросы о правовой помощи от компетентных органов других стран, ищет организаторов и соучастников.
Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:41
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
 
ПроисшествияРоссияСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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