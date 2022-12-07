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Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей - РИА Новости, 08.12.2022
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Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей
Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей - РИА Новости, 08.12.2022
Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей
Повреждение магистрали на севере Москвы не повлияло на водоснабжение жителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T15:31
2022-12-08T13:12
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вода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Повреждение магистрали на севере Москвы не повлияло на водоснабжение жителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились видео, на которых видно, как со стороны стройки на проезжую часть водопадами течет вода. В сообщениях утверждалось, что инцидент произошел около строящейся станции метро "Физтех"."В районе Дмитровского шоссе, владение 124, во время строительных работ повреждена магистраль водоснабжения. Излитие воды на проезжую часть локализовано. На месте работают городские службы. На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял", - говорится в сообщении.В свою очередь в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на Дмитровском шоссе в сторону области, в районе дома 165, затруднено движение."По предварительным данным, произошёл прорыв подземных коммуникаций. Рекомендуем водителям объезжать данный участок", - говорится в сообщении.
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москва, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Вода
15:31 07.12.2022 (обновлено: 13:12 08.12.2022)
 

Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкКошка пьет воду из-под крана
Кошка пьет воду из-под крана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Кошка пьет воду из-под крана
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Повреждение магистрали на севере Москвы не повлияло на водоснабжение жителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах появились видео, на которых видно, как со стороны стройки на проезжую часть водопадами течет вода. В сообщениях утверждалось, что инцидент произошел около строящейся станции метро "Физтех".
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5 декабря, 14:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосгаз" переносит газопровод с участка застройки на северо-востоке Москвы
"В районе Дмитровского шоссе, владение 124, во время строительных работ повреждена магистраль водоснабжения. Излитие воды на проезжую часть локализовано. На месте работают городские службы. На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на Дмитровском шоссе в сторону области, в районе дома 165, затруднено движение.
"По предварительным данным, произошёл прорыв подземных коммуникаций. Рекомендуем водителям объезжать данный участок", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВода
 
 
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