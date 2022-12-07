https://ria.ru/20221207/moskva-1837188090.html

Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей

Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей - РИА Новости, 08.12.2022

Повреждение магистрали в Москве не повлияло на водоснабжение жителей

Повреждение магистрали на севере Москвы не повлияло на водоснабжение жителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-07T15:31

2022-12-07T15:31

2022-12-08T13:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772319826_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_dba6ed511a7d62caed26fdb605193421.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Повреждение магистрали на севере Москвы не повлияло на водоснабжение жителей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились видео, на которых видно, как со стороны стройки на проезжую часть водопадами течет вода. В сообщениях утверждалось, что инцидент произошел около строящейся станции метро "Физтех"."В районе Дмитровского шоссе, владение 124, во время строительных работ повреждена магистраль водоснабжения. Излитие воды на проезжую часть локализовано. На месте работают городские службы. На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял", - говорится в сообщении.В свою очередь в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на Дмитровском шоссе в сторону области, в районе дома 165, затруднено движение."По предварительным данным, произошёл прорыв подземных коммуникаций. Рекомендуем водителям объезжать данный участок", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221205/mosgaz-1836408620.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вода