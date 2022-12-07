https://ria.ru/20221207/moskva-1837084308.html
Собянин назвал слова об особом положении Москвы при мобилизации ложью
Собянин назвал слова об особом положении Москвы при мобилизации ложью - РИА Новости, 07.12.2022
Собянин назвал слова об особом положении Москвы при мобилизации ложью
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бессовестными рассуждения, что Москва при мобилизации была в привилегированном положении. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:19
2022-12-07T22:19
2022-12-07T22:49
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бессовестными рассуждения, что Москва при мобилизации была в привилегированном положении."Я слышал эти рассуждения и считаю, что они просто бессовестные, ничего такого близко даже не было, вот даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр", отвечая на вопрос о том, слышал ли он высказывания, что в Москве мобилизовали меньше людей, чем в регионах.Также мэр отметил, что, делая такие высказывания, надо иметь в виду специфику Москвы, в которой сосредоточены огромное количество федеральных министерств, ведомств, предприятий промышленного комплекса. По этой причине, в столице потенциальное количество людей, которые имеют бронь и отсрочку, несоизмеримо больше, чем в других регионах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Москва, Частичная мобилизация в России
22:19 07.12.2022 (обновлено: 22:49 07.12.2022)
Собянин назвал слова об особом положении Москвы при мобилизации ложью
Собянин назвал доводы об особом положении Москвы при частичной мобилизации бессовестными
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бессовестными рассуждения, что Москва
при мобилизации была в привилегированном положении.
"Я слышал эти рассуждения и считаю, что они просто бессовестные, ничего такого близко даже не было, вот даже близко не было. Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр", отвечая на вопрос о том, слышал ли он высказывания, что в Москве мобилизовали меньше людей, чем в регионах.
Также мэр отметил, что, делая такие высказывания, надо иметь в виду специфику Москвы, в которой сосредоточены огромное количество федеральных министерств, ведомств, предприятий промышленного комплекса. По этой причине, в столице потенциальное количество людей, которые имеют бронь и отсрочку, несоизмеримо больше, чем в других регионах.