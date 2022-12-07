https://ria.ru/20221207/moskva-1836952761.html

Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей

Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей - РИА Новости, 07.12.2022

Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:37

2022-12-07T14:37

2022-12-07T14:37

общество

алла самойлова

анастасия ракова

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Самойлова и Ракова приняли участие в "Ёлке желания" в медиацентре "Россия сегодня"."Мечтает о детской кухне. Четыре года", - рассказала Самойлова о своём подарке. Раковой выпало дарить детям кукол.

https://ria.ru/20221110/elka-1830498981.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алла самойлова, анастасия ракова , москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)