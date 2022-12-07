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Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей - РИА Новости, 07.12.2022
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Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей - РИА Новости, 07.12.2022
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:37
2022-12-07T14:37
общество
алла самойлова
анастасия ракова
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Самойлова и Ракова приняли участие в "Ёлке желания" в медиацентре "Россия сегодня"."Мечтает о детской кухне. Четыре года", - рассказала Самойлова о своём подарке. Раковой выпало дарить детям кукол.
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Дарья Буймова
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общество, алла самойлова, анастасия ракова , москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Алла Самойлова, Анастасия Ракова , Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
14:37 07.12.2022
 
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей

Заммэра Москвы Ракова и глава Росздравнадзора Самойлова исполнят новогодние желания детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБлаготворительная акция "Елка желаний"
Благотворительная акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Благотворительная акция "Елка желаний". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Самойлова и Ракова приняли участие в "Ёлке желания" в медиацентре "Россия сегодня".
"Мечтает о детской кухне. Четыре года", - рассказала Самойлова о своём подарке. Раковой выпало дарить детям кукол.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 14:15
В России стартовала акция "Елка желаний"
 
ОбществоАлла СамойловаАнастасия РаковаМоскваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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