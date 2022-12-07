https://ria.ru/20221207/moskva-1836952761.html
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей - РИА Новости, 07.12.2022
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:37
2022-12-07T14:37
2022-12-07T14:37
общество
алла самойлова
анастасия ракова
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подарит ребёнку детскую кухню в рамках "Ёлка желания", две детские мечты исполнит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Самойлова и Ракова приняли участие в "Ёлке желания" в медиацентре "Россия сегодня"."Мечтает о детской кухне. Четыре года", - рассказала Самойлова о своём подарке. Раковой выпало дарить детям кукол.
https://ria.ru/20221110/elka-1830498981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алла самойлова, анастасия ракова , москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Алла Самойлова, Анастасия Ракова , Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Заммэра Москвы и глава Росздравнадзора исполнят новогодние желания детей
Заммэра Москвы Ракова и глава Росздравнадзора Самойлова исполнят новогодние желания детей