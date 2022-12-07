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Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС - РИА Новости, 07.12.2022
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Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС
Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС - РИА Новости, 07.12.2022
Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС
Мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T03:15
2022-12-07T05:27
технологии
общество
россия
группа т1
мошенничество
валерий степанов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.По словам эксперта, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. Например, прослушка смартфона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов. Также мошенники могут через поддельную базовую станцию вмешаться в работу GSM-сети, что применяется довольно часто. Кроме того, отметил Степанов, злоумышленники крайне редко используют эксплуатацию уязвимости протокола SS7 (ОКС7), доступ к которому который могут получить у операторов.Эксперт посоветовал во избежание перехвата по возможности использовать многофакторную аутентификацию с пуш-уведомлениями или специальным приложением.
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технологии, общество, россия, группа т1, мошенничество, валерий степанов
Технологии, Общество, Россия, Группа Т1, Мошенничество, Валерий Степанов
03:15 07.12.2022 (обновлено: 05:27 07.12.2022)
 
Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС

Эксперт Степанов: мошенники могут перехватить звонки и СМС с помощью базовой станции

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
CC0 / Foundry /
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.
По словам эксперта, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. Например, прослушка смартфона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов. Также мошенники могут через поддельную базовую станцию вмешаться в работу GSM-сети, что применяется довольно часто. Кроме того, отметил Степанов, злоумышленники крайне редко используют эксплуатацию уязвимости протокола SS7 (ОКС7), доступ к которому который могут получить у операторов.
Эксперт посоветовал во избежание перехвата по возможности использовать многофакторную аутентификацию с пуш-уведомлениями или специальным приложением.
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ТехнологииОбществоРоссияГруппа Т1МошенничествоВалерий Степанов
 
 
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