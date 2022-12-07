https://ria.ru/20221207/moshenniki-1836828009.html

Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС

Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС - РИА Новости, 07.12.2022

Киберэксперт объяснил, как мошенники перехватывают звонки и СМС

Мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:15

2022-12-07T03:15

2022-12-07T05:27

технологии

общество

россия

группа т1

мошенничество

валерий степанов

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.По словам эксперта, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. Например, прослушка смартфона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов. Также мошенники могут через поддельную базовую станцию вмешаться в работу GSM-сети, что применяется довольно часто. Кроме того, отметил Степанов, злоумышленники крайне редко используют эксплуатацию уязвимости протокола SS7 (ОКС7), доступ к которому который могут получить у операторов.Эксперт посоветовал во избежание перехвата по возможности использовать многофакторную аутентификацию с пуш-уведомлениями или специальным приложением.

https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html

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технологии, общество, россия, группа т1, мошенничество, валерий степанов