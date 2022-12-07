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Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2022
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Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины
Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2022
Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины
Выделение Украине военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов, сообщила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:47
2022-12-07T23:47
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
майкл маккол
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Выделение Украине военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов, сообщила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон."Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело", - заявила она в ходе онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности.При этом вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер, также выступавшая на конференции, отметила, что производители вооружений тоже сталкиваются с трудностями, которые в их случае вызваны недостатком стабильного понимания спроса на их продукцию.В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html
https://ria.ru/20221207/pentagon-1836832857.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), майкл маккол, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Майкл Маккол, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Lockheed Martin
23:47 07.12.2022
 
Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины

Пентагон: отправка оружия на Украину усложнила мониторинг военных запасов США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Здание Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Выделение Украине военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов, сообщила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон.
"Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело", - заявила она в ходе онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 16:59Специальная военная операция на Украине
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
При этом вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер, также выступавшая на конференции, отметила, что производители вооружений тоже сталкиваются с трудностями, которые в их случае вызваны недостатком стабильного понимания спроса на их продукцию.
В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 01:04
В США заявили, что не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Майкл МакколСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАLockheed Martin
 
 
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