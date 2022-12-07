https://ria.ru/20221207/monitoring-1837092991.html

Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины

Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2022

Пентагон заявил о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины

Выделение Украине военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов, сообщила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:47

2022-12-07T23:47

2022-12-07T23:47

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Выделение Украине военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов, сообщила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон."Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело", - заявила она в ходе онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности.При этом вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер, также выступавшая на конференции, отметила, что производители вооружений тоже сталкиваются с трудностями, которые в их случае вызваны недостатком стабильного понимания спроса на их продукцию.В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

https://ria.ru/20221207/pentagon-1836832857.html

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), майкл маккол, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, lockheed martin