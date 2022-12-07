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Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели - РИА Новости, 07.12.2022
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Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели
Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели - РИА Новости, 07.12.2022
Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели
Проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля в Монголии, продлится в течение двух недель, после этого будут проведены открытые слушания с участием СМИ и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:20
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в мире
монголия
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля в Монголии, продлится в течение двух недель, после этого будут проведены открытые слушания с участием СМИ и граждан, заявил спикер парламента Гомбожавын Занданшатар."В течение 14 дней будет произведена проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля. Требования молодежи о предоставлении сведений по стоимости угля и разнице в ценах будут оглашены после проверки. Мы создадим временный комитет по расследованию данного дела. По результатам проверки вся информация будет передана в правоохранительные органы. Мы готовы работать открыто", - сказал Занданшатар. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV Medee в социальной сети Facebook*.Занданшатар добавил, что по результатам проверки будут проведены открытые слушания с участием всех СМИ и граждан.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html
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60
в мире, монголия, россия
В мире, Монголия, Россия
16:20 07.12.2022 (обновлено: 16:35 07.12.2022)
 
Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели

В Монголии по результатам проверок по "угольному делу" пройдут открытые слушания

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля в Монголии, продлится в течение двух недель, после этого будут проведены открытые слушания с участием СМИ и граждан, заявил спикер парламента Гомбожавын Занданшатар.
"В течение 14 дней будет произведена проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля. Требования молодежи о предоставлении сведений по стоимости угля и разнице в ценах будут оглашены после проверки. Мы создадим временный комитет по расследованию данного дела. По результатам проверки вся информация будет передана в правоохранительные органы. Мы готовы работать открыто", - сказал Занданшатар. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV Medee в социальной сети Facebook*.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
12:49
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
Занданшатар добавил, что по результатам проверки будут проведены открытые слушания с участием всех СМИ и граждан.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Акция протеста в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:32
В Монголии протестующие потребовали отставки правительства
 
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