https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836995618.html

Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели

Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели - РИА Новости, 07.12.2022

Результаты проверок по "угольному делу" в Монголии огласят через две недели

Проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля в Монголии, продлится в течение двух недель, после этого будут проведены открытые слушания с участием СМИ и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:20

2022-12-07T16:20

2022-12-07T16:35

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля в Монголии, продлится в течение двух недель, после этого будут проведены открытые слушания с участием СМИ и граждан, заявил спикер парламента Гомбожавын Занданшатар."В течение 14 дней будет произведена проверка в отношении лиц, связанных с хищением угля. Требования молодежи о предоставлении сведений по стоимости угля и разнице в ценах будут оглашены после проверки. Мы создадим временный комитет по расследованию данного дела. По результатам проверки вся информация будет передана в правоохранительные органы. Мы готовы работать открыто", - сказал Занданшатар. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV Medee в социальной сети Facebook*.Занданшатар добавил, что по результатам проверки будут проведены открытые слушания с участием всех СМИ и граждан.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия, россия