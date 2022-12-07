https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836962605.html

Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу"

Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу" - РИА Новости, 07.12.2022

Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу"

Проверки в отношении двух сотрудников Главного таможенного управления по делу о хищении угля, которое спровоцировало массовые протесты в Улан-Баторе, начались в РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:13

2022-12-07T15:13

2022-12-07T15:13

в мире

монголия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проверки в отношении двух сотрудников Главного таможенного управления по делу о хищении угля, которое спровоцировало массовые протесты в Улан-Баторе, начались в Монголии, заявил в среду начальник управления Батболдын Асралт.По словам Асралта, сообщения о хищениях угля поступали еще в 2013 году, когда он "не работал в системе таможенной службы"."В то время была создана рабочая группа от таможенного ведомства. В рамках ее работы в 2018 году в правоохранительные органы была передана информация о хищении 370 тысяч тонн угля. Также в 2022 году рабочая группа постановила, что похищены и вывезены (из страны - ред.) 10 машин с углем", - сказал Асралт, слова которого приводит портал ikon.Затруднения в отслеживании хищения угля возникали из-за неполадок в работе таможенных систем, сообщил начальник управления. По его словам, цифровизацию и оптимизацию систем планировалось завершить к 2020 году, однако эта работа затянулась из-за эпидемии COVID-19 и не закончена до сих пор.Он также отметил, что лично готов к проверкам со стороны правоохранительных органов, "если они посчитают нужным".Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html

монголия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия