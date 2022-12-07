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Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу" - РИА Новости, 07.12.2022
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Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу"
Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу" - РИА Новости, 07.12.2022
Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу"
Проверки в отношении двух сотрудников Главного таможенного управления по делу о хищении угля, которое спровоцировало массовые протесты в Улан-Баторе, начались в РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:13
2022-12-07T15:13
в мире
монголия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проверки в отношении двух сотрудников Главного таможенного управления по делу о хищении угля, которое спровоцировало массовые протесты в Улан-Баторе, начались в Монголии, заявил в среду начальник управления Батболдын Асралт.По словам Асралта, сообщения о хищениях угля поступали еще в 2013 году, когда он "не работал в системе таможенной службы"."В то время была создана рабочая группа от таможенного ведомства. В рамках ее работы в 2018 году в правоохранительные органы была передана информация о хищении 370 тысяч тонн угля. Также в 2022 году рабочая группа постановила, что похищены и вывезены (из страны - ред.) 10 машин с углем", - сказал Асралт, слова которого приводит портал ikon.Затруднения в отслеживании хищения угля возникали из-за неполадок в работе таможенных систем, сообщил начальник управления. По его словам, цифровизацию и оптимизацию систем планировалось завершить к 2020 году, однако эта работа затянулась из-за эпидемии COVID-19 и не закончена до сих пор.Он также отметил, что лично готов к проверкам со стороны правоохранительных органов, "если они посчитают нужным".Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html
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в мире, монголия
В мире, Монголия
15:13 07.12.2022
 
Монголия проверит сотрудников таможни по "угольному делу"

Монголия начала проверки в отношении двух сотрудников таможни по "угольному делу"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проверки в отношении двух сотрудников Главного таможенного управления по делу о хищении угля, которое спровоцировало массовые протесты в Улан-Баторе, начались в Монголии, заявил в среду начальник управления Батболдын Асралт.
По словам Асралта, сообщения о хищениях угля поступали еще в 2013 году, когда он "не работал в системе таможенной службы".
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
"В то время была создана рабочая группа от таможенного ведомства. В рамках ее работы в 2018 году в правоохранительные органы была передана информация о хищении 370 тысяч тонн угля. Также в 2022 году рабочая группа постановила, что похищены и вывезены (из страны - ред.) 10 машин с углем", - сказал Асралт, слова которого приводит портал ikon.
Затруднения в отслеживании хищения угля возникали из-за неполадок в работе таможенных систем, сообщил начальник управления. По его словам, цифровизацию и оптимизацию систем планировалось завершить к 2020 году, однако эта работа затянулась из-за эпидемии COVID-19 и не закончена до сих пор.
"В настоящее время идет проверка в отношении двух сотрудников таможенного управления", - сказал Асралт.
Он также отметил, что лично готов к проверкам со стороны правоохранительных органов, "если они посчитают нужным".
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
Акция протеста в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:32
В Монголии протестующие потребовали отставки правительства
 
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