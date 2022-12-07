Рейтинг@Mail.ru
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля - РИА Новости, 07.12.2022
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:49
2022-12-07T14:13
в мире
монголия
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875824_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_853aaec1a315f39bee88cb1be172954c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало протесты в Улан-Баторе.С соответствующим заявлением премьер выступил в среду, выйдя к протестующим на площадь перед Дворцом правительства.Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.По информации интернет-портала ikon, в состав рабочей группы войдут сто граждан, не состоящих в какой-либо партии и не связанные с государством.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836870592.html
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875824_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_69cf4ec88f84599e1596ab4f36cacb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, монголия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
В мире, Монголия, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
12:49 07.12.2022 (обновлено: 14:13 07.12.2022)
 
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля

Премьер Монголии предложил гражданам участвовать в расследовании дела о хищении угля

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало протесты в Улан-Баторе.
С соответствующим заявлением премьер выступил в среду, выйдя к протестующим на площадь перед Дворцом правительства.
Акция протеста в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:32
В Монголии протестующие потребовали отставки правительства
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.
"Уважаемые граждане, мы заинтересованы в скорейшем решении угольного вопроса. На улице холодно. В состав рабочей группы мы предлагаем войти гражданам и участвовать в расследовании", - заявил премьер. Трансляция его выступления велась на странице интернет-портала ikon.mn в социальной сети Facebook*.
По информации интернет-портала ikon, в состав рабочей группы войдут сто граждан, не состоящих в какой-либо партии и не связанные с государством.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:07
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями
 
В миреМонголияЛувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала