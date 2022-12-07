https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля - РИА Новости, 07.12.2022
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:49
2022-12-07T12:49
2022-12-07T14:13
в мире
монголия
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало протесты в Улан-Баторе.С соответствующим заявлением премьер выступил в среду, выйдя к протестующим на площадь перед Дворцом правительства.Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.По информации интернет-портала ikon, в состав рабочей группы войдут сто граждан, не состоящих в какой-либо партии и не связанные с государством.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836870592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
В мире, Монголия, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
12:49 07.12.2022 (обновлено: 14:13 07.12.2022)
Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля
Премьер Монголии предложил гражданам участвовать в расследовании дела о хищении угля
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил
гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало протесты в Улан-Баторе.
С соответствующим заявлением премьер выступил в среду, выйдя к протестующим на площадь перед Дворцом правительства.
Ранее президент Монголии
Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.
"Уважаемые граждане, мы заинтересованы в скорейшем решении угольного вопроса. На улице холодно. В состав рабочей группы мы предлагаем войти гражданам и участвовать в расследовании", - заявил премьер. Трансляция его выступления велась на странице интернет-портала ikon.mn в социальной сети Facebook*.
По информации интернет-портала ikon, в состав рабочей группы войдут сто граждан, не состоящих в какой-либо партии и не связанные с государством.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.