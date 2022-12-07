https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836923017.html

Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля

Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля - РИА Новости, 07.12.2022

Гражданам Монголии предложили участвовать в расследовании хищения угля

Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:49

2022-12-07T12:49

2022-12-07T14:13

в мире

монголия

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875824_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_853aaec1a315f39bee88cb1be172954c.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил гражданам войти в состав рабочей группы по расследованию дела о хищениях угля, которое спровоцировало протесты в Улан-Баторе.С соответствующим заявлением премьер выступил в среду, выйдя к протестующим на площадь перед Дворцом правительства.Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.По информации интернет-портала ikon, в состав рабочей группы войдут сто граждан, не состоящих в какой-либо партии и не связанные с государством.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836870592.html

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ