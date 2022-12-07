https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836894510.html

В Монголии протестующие потребовали отставки правительства

В Монголии протестующие потребовали отставки правительства - РИА Новости, 07.12.2022

В Монголии протестующие потребовали отставки правительства

Протестующие в Монголии требуют отставки правительства, международного суда над чиновниками по "угольному" делу, а также прозрачности в расследовании ситуации. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:32

2022-12-07T11:32

2022-12-07T13:10

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улан-батор

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Протестующие в Монголии требуют отставки правительства, международного суда над чиновниками по "угольному" делу, а также прозрачности в расследовании ситуации.В среду премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на фоне продолжающихся в стране протестов вышел к гражданам и призвал их сохранять спокойствие."Мы больше не можем терпеть!" - заявили протестующие в микрофон на встрече с премьером. Трансляция велась на странице интернет-портала ikon.mn в социальной сети.В комментариях к трансляции пользователи писали о том, что простые граждане Монголии должны войти в состав рабочей группы по расследованию. Протестующие также требуют, чтобы рабочая группа работала в прямом эфире, поскольку только так можно обеспечить прозрачность ее деятельности.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836870592.html

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

улан-батор

монголия

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Акция протеста в Улан-Баторе Протестующие в Монголии требуют отставки правительства, международного суда над чиновниками по "угольному" делу, а также прозрачности в расследовании ситуации. В среду премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на фоне продолжающихся в стране протестов вышел к гражданам и призвал их сохранять спокойствие. 2022-12-07T11:32 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, улан-батор, монголия