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Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию - РИА Новости, 07.12.2022
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Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию
Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию - РИА Новости, 07.12.2022
Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию
Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в среду вышел к гражданам и призвал население страны сохранять спокойствие на фоне продолжающихся протестов, а также РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:29
2022-12-07T10:29
в мире
монголия
улан-батор
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в среду вышел к гражданам и призвал население страны сохранять спокойствие на фоне продолжающихся протестов, а также пообещал провести расследование по вопросу о возможных хищениях угля, которые спровоцировали волнения."Мы работаем, чтобы в ближайшее время провести расследование. Просим вас сохранять спокойствие", - заявил премьер. Трансляция его выступления велась на странице интернет-портала ikon.mn в социальной сети.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
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в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
10:29 07.12.2022
 
Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию

Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ обратился к жителям и призвал их сохранять спокойствие

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в среду вышел к гражданам и призвал население страны сохранять спокойствие на фоне продолжающихся протестов, а также пообещал провести расследование по вопросу о возможных хищениях угля, которые спровоцировали волнения.
"Мы работаем, чтобы в ближайшее время провести расследование. Просим вас сохранять спокойствие", - заявил премьер. Трансляция его выступления велась на странице интернет-портала ikon.mn в социальной сети.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.
По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.
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