https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836876209.html

Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию

Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию - РИА Новости, 07.12.2022

Премьер Монголии призвал жителей страны к спокойствию

Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в среду вышел к гражданам и призвал население страны сохранять спокойствие на фоне продолжающихся протестов, а также РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:29

2022-12-07T10:29

2022-12-07T10:29

в мире

монголия

улан-батор

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в среду вышел к гражданам и призвал население страны сохранять спокойствие на фоне продолжающихся протестов, а также пообещал провести расследование по вопросу о возможных хищениях угля, которые спровоцировали волнения."Мы работаем, чтобы в ближайшее время провести расследование. Просим вас сохранять спокойствие", - заявил премьер. Трансляция его выступления велась на странице интернет-портала ikon.mn в социальной сети.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

монголия

улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, монголия, улан-батор