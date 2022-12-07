Рейтинг@Mail.ru
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836870592.html
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями - РИА Новости, 07.12.2022
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями
Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:07
2022-12-07T10:07
в мире
монголия
улан-батор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153068/91/1530689106_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_cc4789fa041bfb7f27f668130eb26dcb.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу должностных лиц, сообщает телеканал Mass со ссылкой на председателя парламента Гомбожавына Занданшатара.Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.Ожидается, что после объявления имен причастные к делу будут привлечены к ответственности."Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности. Члены парламента являются посланниками народа, и любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание в соответствии с законом. Рабочая группа начала работу во главе с членом ВГХ Г. Ганболдом", - заявил Занданшатар.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836586138.html
монголия
улан-батор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153068/91/1530689106_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f3f8e7e0de59dca7171c220e509dd828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
10:07 07.12.2022
 
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями

Парламент Монголии на слушаниях намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищением угля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу должностных лиц, сообщает телеканал Mass со ссылкой на председателя парламента Гомбожавына Занданшатара.
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.
Акция протеста в Улан-Баторе. Кадр видео очевидца
Вчера, 13:53
Временное затишье. Что кроется за беспорядками в Монголии
Ожидается, что после объявления имен причастные к делу будут привлечены к ответственности.
"Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности. Члены парламента являются посланниками народа, и любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание в соответствии с законом. Рабочая группа начала работу во главе с членом ВГХ Г. Ганболдом", - заявил Занданшатар.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.
По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 10:58
МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля
 
В миреМонголияУлан-Батор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала