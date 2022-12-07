https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836870592.html
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями - РИА Новости, 07.12.2022
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями
Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:07
2022-12-07T10:07
2022-12-07T10:07
в мире
монголия
улан-батор
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу должностных лиц, сообщает телеканал Mass со ссылкой на председателя парламента Гомбожавына Занданшатара.Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.Ожидается, что после объявления имен причастные к делу будут привлечены к ответственности."Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности. Члены парламента являются посланниками народа, и любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание в соответствии с законом. Рабочая группа начала работу во главе с членом ВГХ Г. Ганболдом", - заявил Занданшатар.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищениями
Парламент Монголии на слушаниях намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищением угля
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу должностных лиц, сообщает телеканал Mass
со ссылкой на председателя парламента Гомбожавына Занданшатара.
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне протестов в Улан-Баторе
призвал парламент провести открытые слушания по вопросам угля и прозрачно информировать граждан по ситуации.
Ожидается, что после объявления имен причастные к делу будут привлечены к ответственности.
"Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности. Члены парламента являются посланниками народа, и любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание в соответствии с законом. Рабочая группа начала работу во главе с членом ВГХ Г. Ганболдом", - заявил Занданшатар.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.
По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.