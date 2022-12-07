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Собянин назвал слухи о "второй волне" мобилизации провокацией - РИА Новости, 07.12.2022
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Собянин назвал слухи о "второй волне" мобилизации провокацией
Собянин назвал слухи о "второй волне" мобилизации провокацией - РИА Новости, 07.12.2022
Собянин назвал слухи о "второй волне" мобилизации провокацией
Слухи о "второй волне" мобилизации - это провокации, чтобы создать тревожное состояние, чтобы люди бежали из страны, такой необходимости нет, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:38
2022-12-07T21:38
специальная военная операция на украине
политика
сергей собянин
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Слухи о "второй волне" мобилизации - это провокации, чтобы создать тревожное состояние, чтобы люди бежали из страны, такой необходимости нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Поразительно, но я по согласованию с министерством обороны объявил о том, что 17 октября мобилизация в Москве закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее. И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовать, что будет вторая волна, она постоянно дрожит. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались", - сказал Собянин в интервью ТВЦ.Мэр добавил, что ни о какой "второй волне" мобилизации никто не говорил, такой необходимости абсолютно нет.Собянин возглавляет в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, ей поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования. Мэр Москвы в ноябре рассказывал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, также заявлял, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны.
https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html
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политика, сергей собянин, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Частичная мобилизация в России
21:38 07.12.2022
 
Собянин назвал слухи о "второй волне" мобилизации провокацией

Мэр Москвы Собянин назвал слухи о новой волне мобилизации провокацией

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Слухи о "второй волне" мобилизации - это провокации, чтобы создать тревожное состояние, чтобы люди бежали из страны, такой необходимости нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Поразительно, но я по согласованию с министерством обороны объявил о том, что 17 октября мобилизация в Москве закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее. И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовать, что будет вторая волна, она постоянно дрожит. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались", - сказал Собянин в интервью ТВЦ.
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Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о частичной мобилизации
Мэр добавил, что ни о какой "второй волне" мобилизации никто не говорил, такой необходимости абсолютно нет.
Собянин возглавляет в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, ей поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования. Мэр Москвы в ноябре рассказывал в интервью РИА Новости, что в рамках возглавляемой им рабочей группы Госсовета по вопросам специальной военной операции ведется слаженная командная работа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, также заявлял, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСергей СобянинВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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