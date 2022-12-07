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ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/mirotvorets-1836999067.html
ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей
ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей - РИА Новости, 07.12.2022
ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:31
2022-12-07T16:31
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
юнисеф
сайт "миротворец"
ситуация в днр и лнр
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ООН, 7 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Во вторник на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что в базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей. Он задал вопрос, что ЮНИСЕФ в этой связи предпринимает и какова позиция Фонда в отношении публикации личных данных детей в интернете."Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребенка", - сказали в пресс-службе. "Сюда относится призыв удалить имена и информацию о детях с веб-сайта "Миротворец". Публикация информации о детях способами, которые подвергают их риску, совершенно неприемлема", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.В то же время в Фонде назвали конфликт на Украине "кризисом защиты детей и прав детей". "Он разрушителен для детей, которые остро нуждаются в мире, лечении и возвращении к нормальной жизни", - отметили в пресс-службе.Там указали, что дети не должны быть вовлечены в этот конфликт. "Пережитый в детстве вооруженный конфликт может представлять серьезную опасность и негативно влиять на развитие ребенка. Любая форма жестокого обращения с детьми, включая психологическое или физическое, онлайн или оффлайн, неприемлема и не должна допускаться", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.
https://ria.ru/20220907/yunisef-1815286620.html
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россия, в мире, украина, юнисеф, сайт "миротворец", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, ЮНИСЕФ, Сайт "Миротворец", Ситуация в ДНР и ЛНР
16:31 07.12.2022
 
ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей

ЮНИСЕФ назвал размещение на сайте "Миротворец" личных данных детей неприемлемым

CC BY-SA 4.0 / psb4ukr.org / Members of Mirotvoretz team in operation / Cropped imageСотрудники Центра "Миротворец"
Сотрудники Центра Миротворец - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
CC BY-SA 4.0 / psb4ukr.org / Members of Mirotvoretz team in operation / Cropped image
Сотрудники Центра "Миротворец". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Во вторник на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что в базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей. Он задал вопрос, что ЮНИСЕФ в этой связи предпринимает и какова позиция Фонда в отношении публикации личных данных детей в интернете.
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 23:47
Небензя: ЮНИСЕФ не встретился с занесенной в базу "Миротворца" девочкой
"Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребенка", - сказали в пресс-службе. "Сюда относится призыв удалить имена и информацию о детях с веб-сайта "Миротворец". Публикация информации о детях способами, которые подвергают их риску, совершенно неприемлема", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.
В то же время в Фонде назвали конфликт на Украине "кризисом защиты детей и прав детей". "Он разрушителен для детей, которые остро нуждаются в мире, лечении и возвращении к нормальной жизни", - отметили в пресс-службе.
Там указали, что дети не должны быть вовлечены в этот конфликт. "Пережитый в детстве вооруженный конфликт может представлять серьезную опасность и негативно влиять на развитие ребенка. Любая форма жестокого обращения с детьми, включая психологическое или физическое, онлайн или оффлайн, неприемлема и не должна допускаться", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 10:39
Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец"
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаЮНИСЕФСайт "Миротворец"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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