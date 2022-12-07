https://ria.ru/20221207/mirotvorets-1836999067.html

ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей

ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей - РИА Новости, 07.12.2022

ЮНИСЕФ призвал удалить с сайта "Миротворец" личные данные детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:31

2022-12-07T16:31

2022-12-07T16:31

специальная военная операция на украине

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сайт "миротворец"

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ООН, 7 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Во вторник на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что в базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей. Он задал вопрос, что ЮНИСЕФ в этой связи предпринимает и какова позиция Фонда в отношении публикации личных данных детей в интернете."Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребенка", - сказали в пресс-службе. "Сюда относится призыв удалить имена и информацию о детях с веб-сайта "Миротворец". Публикация информации о детях способами, которые подвергают их риску, совершенно неприемлема", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.В то же время в Фонде назвали конфликт на Украине "кризисом защиты детей и прав детей". "Он разрушителен для детей, которые остро нуждаются в мире, лечении и возвращении к нормальной жизни", - отметили в пресс-службе.Там указали, что дети не должны быть вовлечены в этот конфликт. "Пережитый в детстве вооруженный конфликт может представлять серьезную опасность и негативно влиять на развитие ребенка. Любая форма жестокого обращения с детьми, включая психологическое или физическое, онлайн или оффлайн, неприемлема и не должна допускаться", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

https://ria.ru/20220907/yunisef-1815286620.html

https://ria.ru/20220918/yunisef-1817636571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, юнисеф, сайт "миротворец", ситуация в днр и лнр