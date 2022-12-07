https://ria.ru/20221207/minirovanie-1837092603.html

Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины

Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины - РИА Новости, 07.12.2022

Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины

Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:42

2022-12-07T23:42

2022-12-07T23:42

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олег николенко

украина

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза"."Два часа назад (21.00 мск) в полицию через единую службу 112 поступило сообщение, присланное на электронную почту посольства Украины о том, что штаб-квартира учреждения заминирована. После проверки здания специализированными службами выяснилось, что сообщение было ложным. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщается в Telegram-канале полиции.Правоохранители устанавливают личность автора сообщения. По факту заведомо ложного сообщении о теракте возбуждено уголовное дело.Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20221203/kuleba-1836082150.html

https://ria.ru/20221206/pakety-1836699661.html

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в мире, олег николенко, украина, молдавия, кишинев