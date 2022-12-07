https://ria.ru/20221207/minirovanie-1837092603.html
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины - РИА Новости, 07.12.2022
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины
Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:42
2022-12-07T23:42
2022-12-07T23:42
в мире
олег николенко
украина
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136246/66/1362466635_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_aa3850bb8731d5776a9af31e655b3c31.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза"."Два часа назад (21.00 мск) в полицию через единую службу 112 поступило сообщение, присланное на электронную почту посольства Украины о том, что штаб-квартира учреждения заминирована. После проверки здания специализированными службами выяснилось, что сообщение было ложным. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщается в Telegram-канале полиции.Правоохранители устанавливают личность автора сообщения. По факту заведомо ложного сообщении о теракте возбуждено уголовное дело.Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20221203/kuleba-1836082150.html
https://ria.ru/20221206/pakety-1836699661.html
украина
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136246/66/1362466635_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_11f2a363c7acbcaa872e1ab100633031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег николенко, украина, молдавия, кишинев
В мире, Олег Николенко, Украина, Молдавия, Кишинев
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины в Кишиневе
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.
Представитель МИД Украины Олег Николенко
в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".
"Два часа назад (21.00 мск) в полицию через единую службу 112 поступило сообщение, присланное на электронную почту посольства Украины о том, что штаб-квартира учреждения заминирована. После проверки здания специализированными службами выяснилось, что сообщение было ложным. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Правоохранители устанавливают личность автора сообщения. По факту заведомо ложного сообщении о теракте возбуждено уголовное дело.
Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.