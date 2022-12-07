Рейтинг@Mail.ru
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/minirovanie-1837092603.html
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины - РИА Новости, 07.12.2022
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины
Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:42
2022-12-07T23:42
в мире
олег николенко
украина
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136246/66/1362466635_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_aa3850bb8731d5776a9af31e655b3c31.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза"."Два часа назад (21.00 мск) в полицию через единую службу 112 поступило сообщение, присланное на электронную почту посольства Украины о том, что штаб-квартира учреждения заминирована. После проверки здания специализированными службами выяснилось, что сообщение было ложным. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщается в Telegram-канале полиции.Правоохранители устанавливают личность автора сообщения. По факту заведомо ложного сообщении о теракте возбуждено уголовное дело.Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20221203/kuleba-1836082150.html
https://ria.ru/20221206/pakety-1836699661.html
украина
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136246/66/1362466635_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_11f2a363c7acbcaa872e1ab100633031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олег николенко, украина, молдавия, кишинев
В мире, Олег Николенко, Украина, Молдавия, Кишинев
23:42 07.12.2022
 
Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины

Полиция Молдавии завела дело по факту "минирования" посольства Украины в Кишиневе

© РИА Новости / Дан Гуцу / Перейти в медиабанкПолиция Молдавии
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Дан Гуцу
Перейти в медиабанк
Полиция Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Кишиневе получило сообщение о "минировании", проверка показала, что оно было ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 13:03
Кулеба заявил о 17 подозрительных посылках в посольствах Украины
"Два часа назад (21.00 мск) в полицию через единую службу 112 поступило сообщение, присланное на электронную почту посольства Украины о том, что штаб-квартира учреждения заминирована. После проверки здания специализированными службами выяснилось, что сообщение было ложным. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Правоохранители устанавливают личность автора сообщения. По факту заведомо ложного сообщении о теракте возбуждено уголовное дело.
Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:39
Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты
 
В миреОлег НиколенкоУкраинаМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала