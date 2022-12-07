https://ria.ru/20221207/mid-1836914441.html
МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток
МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток - РИА Новости, 07.12.2022
МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток
Российские МИД и Минэкономразвития в декабре проведут совместную коллегию по переориентированию внешнеполитической деятельности на Восток и другие направления,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:22
2022-12-07T12:22
2022-12-07T12:40
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сергей лавров
латинская америка
африка
россия
снг
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские МИД и Минэкономразвития в декабре проведут совместную коллегию по переориентированию внешнеполитической деятельности на Восток и другие направления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы переводим людей с западных направлений на восточное направление, на азиатское. Конечно, СНГ имеет приоритет, Африка и Латинская Америка… До конца декабря мы проведём совместное заседание коллегии МИДа и министерства экономического развития ровно по вопросам, которые касаются перепрофилирования наших внешне-экономических дел под углом зрения координации посольств, торгпредств, представительств российского экспортного центра в соответствующих странах представительств наших крупных государственных компаний", — сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".Лавров отметил, что координация "никогда не уходила на второй план", но "сейчас ее значение возрастает многократно".
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей лавров, латинская америка, африка, россия, снг
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сергей Лавров, Латинская Америка, Африка, Россия, СНГ
12:22 07.12.2022 (обновлено: 12:40 07.12.2022)
МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток
МИД и МЭР проведут коллегию по перепрофилированию внешнеполитической работы на Восток