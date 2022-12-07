https://ria.ru/20221207/mid-1836914441.html

МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток

МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток - РИА Новости, 07.12.2022

МИД и МЭР перепрофилируют внешнеполитическую деятельность на Восток

Российские МИД и Минэкономразвития в декабре проведут совместную коллегию по переориентированию внешнеполитической деятельности на Восток и другие направления,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:22

2022-12-07T12:22

2022-12-07T12:40

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сергей лавров

латинская америка

африка

россия

снг

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские МИД и Минэкономразвития в декабре проведут совместную коллегию по переориентированию внешнеполитической деятельности на Восток и другие направления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы переводим людей с западных направлений на восточное направление, на азиатское. Конечно, СНГ имеет приоритет, Африка и Латинская Америка… До конца декабря мы проведём совместное заседание коллегии МИДа и министерства экономического развития ровно по вопросам, которые касаются перепрофилирования наших внешне-экономических дел под углом зрения координации посольств, торгпредств, представительств российского экспортного центра в соответствующих странах представительств наших крупных государственных компаний", — сказал он в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".Лавров отметил, что координация "никогда не уходила на второй план", но "сейчас ее значение возрастает многократно".

https://ria.ru/20221207/briks-1836908463.html

латинская америка

африка

россия

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей лавров, латинская америка, африка, россия, снг