https://ria.ru/20221207/metro-1836972505.html
Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии
Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии - РИА Новости, 07.12.2022
Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии
Распространившаяся в соцсетях информация о закрытии участка серой ветки метро Москвы на полгода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:32
2022-12-07T15:32
2022-12-07T15:33
москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Распространившаяся в соцсетях информация о закрытии участка серой ветки метро Москвы на полгода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в ряде Telegram-каналов появились информация, что якобы в январе на полгода будет закрыто движение на севере Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, в соцсетях стали распространяться схемы с данными о якобы закрытом участке."Московский транспорт не имеет отношения к изготовлению таких макетов, изложенная в них информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.В ведомстве отметили, что необходимо руководствоваться официальными источниками информации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
15:32 07.12.2022 (обновлено: 15:33 07.12.2022)
Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии
Московский метрополитен опроверг слухи о закрытии участка Серпуховско-Тимирязевской линии
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Распространившаяся в соцсетях информация о закрытии участка серой ветки метро Москвы на полгода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились информация, что якобы в январе на полгода будет закрыто движение на севере Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, в соцсетях стали распространяться схемы с данными о якобы закрытом участке.
"Московский транспорт не имеет отношения к изготовлению таких макетов, изложенная в них информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что необходимо руководствоваться официальными источниками информации.