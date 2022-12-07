https://ria.ru/20221207/metro-1836972505.html

Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии

Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии - РИА Новости, 07.12.2022

Московское метро опровергло слухи о закрытии участка серой линии

Распространившаяся в соцсетях информация о закрытии участка серой ветки метро Москвы на полгода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:32

2022-12-07T15:32

2022-12-07T15:33

москва

общество

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Распространившаяся в соцсетях информация о закрытии участка серой ветки метро Москвы на полгода не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в ряде Telegram-каналов появились информация, что якобы в январе на полгода будет закрыто движение на севере Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, в соцсетях стали распространяться схемы с данными о якобы закрытом участке."Московский транспорт не имеет отношения к изготовлению таких макетов, изложенная в них информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.В ведомстве отметили, что необходимо руководствоваться официальными источниками информации.

https://ria.ru/20221117/sobyanin-1832119501.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, общество, московский метрополитен