https://ria.ru/20221207/melitopol-1837063865.html
Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса"
Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса" - РИА Новости, 07.12.2022
Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса"
В Мелитополе задержали активиста украинской националистической политической партии "Национальный корпус", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:45
2022-12-07T19:45
2022-12-07T19:51
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. В Мелитополе задержали активиста украинской националистической политической партии "Национальный корпус", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, партия "Национальный корпус" является гражданским крылом запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Кроме того, движение активно сотрудничает с также запрещенной в России экстремистской организацией "Правый сектор"**.В задачи "Национального корпуса" входит распространение антироссийской националистической идеологии, вербовка гражданского населения в украинские националистические движения с последующим вступлением в батальоны."В ходе оперативных мероприятий в городе Мелитополь был задержан активист националистического движения "Национальный корпус". Он добровольно согласился сотрудничать с властями и указал место, где находился один из офисов организации. В результате проверки показания задержанного подтвердились", - рассказал источник.В результате осмотра помещения оперативники изъяли большое количество литературы националистического содержания, атрибутику, листовки плакаты и стикеры с нацистской символикой.Кроме того, на месте найдены флаги и агитационные материалы запрещенных в России "Азова"* и "Правого сектора"**, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший при осмотре.Снятое корреспондентом видео с места опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.* Запрещенная в России террористическая организация.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221207/sbu-1837052049.html
https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, россия, в мире, украина, происшествия, запорожская область
Мелитополь, Россия, В мире, Украина, Происшествия, Запорожская область
19:45 07.12.2022 (обновлено: 19:51 07.12.2022)
Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса"
В Мелитополе задержали активиста украинской политической партии "Национальный корпус"
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. В Мелитополе задержали активиста украинской националистической политической партии "Национальный корпус", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, партия "Национальный корпус" является гражданским крылом запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Кроме того, движение активно сотрудничает с также запрещенной в России экстремистской организацией "Правый сектор"**.
В задачи "Национального корпуса" входит распространение антироссийской националистической идеологии, вербовка гражданского населения в украинские националистические движения с последующим вступлением в батальоны.
"В ходе оперативных мероприятий в городе Мелитополь был задержан активист националистического движения "Национальный корпус". Он добровольно согласился сотрудничать с властями и указал место, где находился один из офисов организации. В результате проверки показания задержанного подтвердились", - рассказал источник.
В результате осмотра помещения оперативники изъяли большое количество литературы националистического содержания, атрибутику, листовки плакаты и стикеры с нацистской символикой.
Кроме того, на месте найдены флаги и агитационные материалы запрещенных в России "Азова"* и "Правого сектора"**, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший при осмотре.
Снятое корреспондентом видео с места опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.