https://ria.ru/20221207/melitopol-1837063865.html

Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса"

Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса" - РИА Новости, 07.12.2022

Источник: в Мелитополе задержали активиста "Национального корпуса"

В Мелитополе задержали активиста украинской националистической политической партии "Национальный корпус", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:45

2022-12-07T19:45

2022-12-07T19:51

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. В Мелитополе задержали активиста украинской националистической политической партии "Национальный корпус", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, партия "Национальный корпус" является гражданским крылом запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Кроме того, движение активно сотрудничает с также запрещенной в России экстремистской организацией "Правый сектор"**.В задачи "Национального корпуса" входит распространение антироссийской националистической идеологии, вербовка гражданского населения в украинские националистические движения с последующим вступлением в батальоны."В ходе оперативных мероприятий в городе Мелитополь был задержан активист националистического движения "Национальный корпус". Он добровольно согласился сотрудничать с властями и указал место, где находился один из офисов организации. В результате проверки показания задержанного подтвердились", - рассказал источник.В результате осмотра помещения оперативники изъяли большое количество литературы националистического содержания, атрибутику, листовки плакаты и стикеры с нацистской символикой.Кроме того, на месте найдены флаги и агитационные материалы запрещенных в России "Азова"* и "Правого сектора"**, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший при осмотре.Снятое корреспондентом видео с места опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.* Запрещенная в России террористическая организация.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221207/sbu-1837052049.html

https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мелитополь, россия, в мире, украина, происшествия, запорожская область