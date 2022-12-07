https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html

В Приамурье планируют запустить нейросеть для улучшения медпомощи

В Приамурье планируют запустить нейросеть для улучшения медпомощи - РИА Новости, 07.12.2022

В Приамурье планируют запустить нейросеть для улучшения медпомощи

Амурская государственная медицинская академия (АгМА) в Приамурье планирует запустить нейросеть для улучшения медпомощи и удешевления услуг, сообщает губернатор... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:55

2022-12-07T12:55

2022-12-07T12:55

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

амурская область

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек - РИА Новости. Амурская государственная медицинская академия (АгМА) в Приамурье планирует запустить нейросеть для улучшения медпомощи и удешевления услуг, сообщает губернатор Василий Орлов."Мне рассказали об амбициозных целях команды медакадемии. Одна из них – создать цифровой банк - нейросеть #NeuroCHEбурашка. Он будет основан на большом потоке данных из медицинских организаций страны, которые сможет использовать нейросеть. Она будет выдавать персонифицированные модели заболеваний, их смогут интегрировать в протоколы лечения и стандарты оказания медицинской помощи. Это должно улучшить качество медпомощи и снизить стоимости медицинских услуг", - цитирует Орлова его пресс-служба.Губернатор посетил аккредитационно-симуляционный центр АгМА. Он оснащён виртуальным и симуляционным оборудованием экспертного класса, в том числе дополненной реальности. Технопарк составляет более 100 роботов, симуляторов и VR-тренингов. Это позволяет максимально реалистично отрабатывать разные сценарии и навыки.Отмечается, что в сентябре-ноябре сотрудники центра подготовили около 50 специалистов силовых структур для работы на территории специальной военной операции на Украине, а также 22 врача для оказания медпомощи в условиях военных действий, 76 инструкторов и курсантов первой помощи.Как сообщает медакадемия, там готовят ещё один проект - институт опережающего образования "SIMПрактика". В обучение внедряются новые цифровые технологии. Реализация проекта поможет повысить доступность медицины, учитывая большие расстояния и низкую плотность населения в регионе."Собрали международную команду для построения нейросети, чтобы это был виртуальный ассистент врача. Проект поддержан на уровне Минздрава РФ. В вузе имеем большой потенциал и технопарк для того, чтобы не только улучшить жизнь медакадемии, но и трансформировать науку, интегрировать наши наработки в региональную медицину, сделать её передовиком. В планах стать лидером к 2030 году не только на Дальнем Востоке, но и в стране. У нас огромный задел, есть специалисты мирового уровня, практикоориентированные", - рассказала проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации академии Елена Борзенко.Как она сообщила, в мае планируется большая конференция реаниматологов, где будут привлечены специалисты разных отраслей."Из того, что я сегодня увидел, все, что связано со специальной военной операцией на первом плане. Спасибо вам за то, что вы готовите наших бойцов. Эта работа очень важная, очень значима для нас. То, что вы идёте в ногу со временем, что у вас есть команда с горящими глазами - очень хорошо. Давайте ваш потенциал переведем в практическую плоскость совместно с Минздравом", - оценил работу медакадемии Орлов.Он отметил, что цифровизация в здравоохранении имеет колоссальные перспективы, обратив внимание на то, что у каждого региона есть свои особенности. В частности, у Амурской области - огромные расстояния, низкая плотность населения, врачей в территориях найти сложно. Это реальная потребность, указал глава региона.

https://ria.ru/20221207/priamure-1836920713.html

https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html

https://ria.ru/20221205/priamure-1836384604.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

василий орлов (губернатор), россия, амурская область, медицина