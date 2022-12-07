https://ria.ru/20221207/medkompleksy-1836983226.html

В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов

В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов - РИА Новости, 07.12.2022

В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов

Около 300 передвижных мобильных комплексов появится в 68 субъектах РФ до конца 2022 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:55

2022-12-07T15:55

2022-12-07T15:55

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 300 передвижных мобильных комплексов появится в 68 субъектах РФ до конца 2022 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина."В (20)22 году мы с вами ждем около 299 комплексов в 68 субъектах Российской Федерации. Кроме того, наши новые территории, которые появились в составе РФ, то же самое, начинают это мероприятие по программе развития здравоохранения данных территорий", - сказала она на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022" в мультимедийном международном пресс-центре "Россия сегодня".Каракулина подчеркнула, что выездные формы работы в настоящее время пользуются популярностью, они оправдали себя с точки зрения последующего прохождения пациентами профилактических осмотров и диспансеризации. Такие формы работы также нацелены на доступность первичной медико-санитарной помощи в сельских местности, добавила она."Напомню, только в (20)18 году из резервного фонда правительства мы с вами смогли приобрести 247 передвижных мобильных комплексов. Это были первые комплексы, которые появились в системе здравоохранения. И затем более 1317 непосредственно комплексов появилось в ближайшие три года в рамках федерального проекта развития первичного медико-санитарного помощи", - уточнила Каракулина.

https://ria.ru/20221124/tsifrovizatsiya-1833982565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия