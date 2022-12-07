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В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов - РИА Новости, 07.12.2022
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В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов
В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов - РИА Новости, 07.12.2022
В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов
Около 300 передвижных мобильных комплексов появится в 68 субъектах РФ до конца 2022 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:55
2022-12-07T15:55
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 300 передвижных мобильных комплексов появится в 68 субъектах РФ до конца 2022 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина."В (20)22 году мы с вами ждем около 299 комплексов в 68 субъектах Российской Федерации. Кроме того, наши новые территории, которые появились в составе РФ, то же самое, начинают это мероприятие по программе развития здравоохранения данных территорий", - сказала она на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022" в мультимедийном международном пресс-центре "Россия сегодня".Каракулина подчеркнула, что выездные формы работы в настоящее время пользуются популярностью, они оправдали себя с точки зрения последующего прохождения пациентами профилактических осмотров и диспансеризации. Такие формы работы также нацелены на доступность первичной медико-санитарной помощи в сельских местности, добавила она."Напомню, только в (20)18 году из резервного фонда правительства мы с вами смогли приобрести 247 передвижных мобильных комплексов. Это были первые комплексы, которые появились в системе здравоохранения. И затем более 1317 непосредственно комплексов появилось в ближайшие три года в рамках федерального проекта развития первичного медико-санитарного помощи", - уточнила Каракулина.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
15:55 07.12.2022
 
В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов

Минздрав: около 300 передвижных медкомплексов появится в 68 субъектах России до конца года

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкМедицинский работник выполняет забор крови
Медицинский работник выполняет забор крови - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник выполняет забор крови . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 300 передвижных мобильных комплексов появится в 68 субъектах РФ до конца 2022 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.
"В (20)22 году мы с вами ждем около 299 комплексов в 68 субъектах Российской Федерации. Кроме того, наши новые территории, которые появились в составе РФ, то же самое, начинают это мероприятие по программе развития здравоохранения данных территорий", - сказала она на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022" в мультимедийном международном пресс-центре "Россия сегодня".
Каракулина подчеркнула, что выездные формы работы в настоящее время пользуются популярностью, они оправдали себя с точки зрения последующего прохождения пациентами профилактических осмотров и диспансеризации. Такие формы работы также нацелены на доступность первичной медико-санитарной помощи в сельских местности, добавила она.
"Напомню, только в (20)18 году из резервного фонда правительства мы с вами смогли приобрести 247 передвижных мобильных комплексов. Это были первые комплексы, которые появились в системе здравоохранения. И затем более 1317 непосредственно комплексов появилось в ближайшие три года в рамках федерального проекта развития первичного медико-санитарного помощи", - уточнила Каракулина.
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