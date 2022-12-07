https://ria.ru/20221207/medkarta-1836922634.html

В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт

В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт - РИА Новости, 07.12.2022

В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт

Порядка 17 миллионов электронных медицинских карт оформлено в Москве, это больше, чем число жителей города, сообщила заместитель мэра по вопросам социального... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:47

2022-12-07T12:47

2022-12-07T12:47

анастасия ракова

москва

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 17 миллионов электронных медицинских карт оформлено в Москве, это больше, чем число жителей города, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Я считаю, наша гордость – это электронная медицинская карта Москвы, это действительно уникальный проект. Уникальный, потому что очень масштабный, включает в себя весь регион. И вы видите на слайде цифры – 17 миллионов медицинских карт, это гораздо больше, чем живет в Москве, потому что на всех, кто получает медицинскую помощь в Москве, мы вынуждены заводить электронную карту", - сказала Ракова в ходе выступления на пленарном заседании XV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество", которая проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она отметила, что 80% пациентов записываются на прием в медучреждения онлайн."Меньше, чем за год – около миллиона телемедицинских консультаций, которые заканчиваются протоколом осмотра телемедицинскими врачами и заносятся в медицинскую карту с сохранением аудиопротокола. Более половины таких консультаций заканчиваются отсутствием необходимости приходить к врачу. Сейчас уже ежедневно в городе Москве телемедицинскими консультациями дистанционно закрывается 3 тысячи больничных", - рассказала вице-мэр.

https://ria.ru/20221205/gripp-1836533202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анастасия ракова , москва, россия