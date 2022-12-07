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В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт - РИА Новости, 07.12.2022
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В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт
В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт - РИА Новости, 07.12.2022
В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт
Порядка 17 миллионов электронных медицинских карт оформлено в Москве, это больше, чем число жителей города, сообщила заместитель мэра по вопросам социального... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:47
2022-12-07T12:47
анастасия ракова
москва
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 17 миллионов электронных медицинских карт оформлено в Москве, это больше, чем число жителей города, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Я считаю, наша гордость – это электронная медицинская карта Москвы, это действительно уникальный проект. Уникальный, потому что очень масштабный, включает в себя весь регион. И вы видите на слайде цифры – 17 миллионов медицинских карт, это гораздо больше, чем живет в Москве, потому что на всех, кто получает медицинскую помощь в Москве, мы вынуждены заводить электронную карту", - сказала Ракова в ходе выступления на пленарном заседании XV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество", которая проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она отметила, что 80% пациентов записываются на прием в медучреждения онлайн."Меньше, чем за год – около миллиона телемедицинских консультаций, которые заканчиваются протоколом осмотра телемедицинскими врачами и заносятся в медицинскую карту с сохранением аудиопротокола. Более половины таких консультаций заканчиваются отсутствием необходимости приходить к врачу. Сейчас уже ежедневно в городе Москве телемедицинскими консультациями дистанционно закрывается 3 тысячи больничных", - рассказала вице-мэр.
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анастасия ракова , москва, россия
Анастасия Ракова , Москва, Россия
12:47 07.12.2022
 
В Москве оформили около 17 миллионов электронных медицинских карт

Заммэра Москвы Ракова: около 17 миллионов электронных медицинских карт оформили в столице

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 17 миллионов электронных медицинских карт оформлено в Москве, это больше, чем число жителей города, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Я считаю, наша гордость – это электронная медицинская карта Москвы, это действительно уникальный проект. Уникальный, потому что очень масштабный, включает в себя весь регион. И вы видите на слайде цифры – 17 миллионов медицинских карт, это гораздо больше, чем живет в Москве, потому что на всех, кто получает медицинскую помощь в Москве, мы вынуждены заводить электронную карту", - сказала Ракова в ходе выступления на пленарном заседании XV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество", которая проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Она отметила, что 80% пациентов записываются на прием в медучреждения онлайн.
"Меньше, чем за год – около миллиона телемедицинских консультаций, которые заканчиваются протоколом осмотра телемедицинскими врачами и заносятся в медицинскую карту с сохранением аудиопротокола. Более половины таких консультаций заканчиваются отсутствием необходимости приходить к врачу. Сейчас уже ежедневно в городе Москве телемедицинскими консультациями дистанционно закрывается 3 тысячи больничных", - рассказала вице-мэр.
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