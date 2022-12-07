https://ria.ru/20221207/materinstvo-1837079788.html

Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии

Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии - РИА Новости, 07.12.2022

Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним окладом. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:46

2022-12-07T21:46

2022-12-07T21:46

общество

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 7 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним окладом."Среди граждан нашей страны идет бурное обсуждение инициативы властей, направленной на улучшение системы поддержки рождаемости в России. <...> В свете этих хороших событий мне бы хотелось внести своё предложение. В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По мнению главы региона, многодетными женщинам сложно, а порой и невозможно совмещать работу и воспитание детей. В то же время они выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографическую ситуацию в стране."В этой связи нам необходимо создать все условия, чтобы такие семьи чувствовали поддержку общества и государства", - добавил глава республики. Он предположил, что его предложение может удивить некоторых людей, но на его взгляд, это лучшее, что можно сделать для граждан и страны в целом.

https://ria.ru/20221201/gosduma-1835451644.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, рамзан кадыров, россия