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Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии - РИА Новости, 07.12.2022
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Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии
Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии - РИА Новости, 07.12.2022
Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним окладом. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:46
2022-12-07T21:46
общество
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним окладом."Среди граждан нашей страны идет бурное обсуждение инициативы властей, направленной на улучшение системы поддержки рождаемости в России. &lt;...&gt; В свете этих хороших событий мне бы хотелось внести своё предложение. В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По мнению главы региона, многодетными женщинам сложно, а порой и невозможно совмещать работу и воспитание детей. В то же время они выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографическую ситуацию в стране."В этой связи нам необходимо создать все условия, чтобы такие семьи чувствовали поддержку общества и государства", - добавил глава республики. Он предположил, что его предложение может удивить некоторых людей, но на его взгляд, это лучшее, что можно сделать для граждан и страны в целом.
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общество, рамзан кадыров, россия
Общество, Рамзан Кадыров, Россия
21:46 07.12.2022
 
Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к профессии

Глава Чечни Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии

© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним окладом.
"Среди граждан нашей страны идет бурное обсуждение инициативы властей, направленной на улучшение системы поддержки рождаемости в России. <...> В свете этих хороших событий мне бы хотелось внести своё предложение. В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению главы региона, многодетными женщинам сложно, а порой и невозможно совмещать работу и воспитание детей. В то же время они выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографическую ситуацию в стране.
"В этой связи нам необходимо создать все условия, чтобы такие семьи чувствовали поддержку общества и государства", - добавил глава республики. Он предположил, что его предложение может удивить некоторых людей, но на его взгляд, это лучшее, что можно сделать для граждан и страны в целом.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:35
Госдума рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев
 
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