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Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града" - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре ракеты из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:54
2022-12-07T10:54
2022-12-07T11:03
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре ракеты из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.44 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
10:54 07.12.2022 (обновлено: 11:03 07.12.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из "Града" по Макеевке