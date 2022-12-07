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Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП - РИА Новости, 07.12.2022
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Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП
Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП - РИА Новости, 07.12.2022
Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор построит на территории промзоны "Очаково" предприятие по выпуску изделий для улучшения городской... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:07
2022-12-07T09:07
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор построит на территории промзоны "Очаково" предприятие по выпуску изделий для улучшения городской среды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестором выступит компания, которая много лет обслуживает коммунальную инфраструктуру города, предоставляет технику для вывоза отходов и снега, а также занимается благоустройством города.Территория площадью 2,45 гектара будет предоставлена инвестору в аренду на пять лет - за это время он должен ввести в эксплуатацию производственные площади на 25 тысяч квадратных метров. На новом предприятии, которое будет выпускать свыше 30 тысяч единиц продукции в год, создадут свыше 50 рабочих мест, говорится в сообщении.На предприятии будут производить щетки для уборочной техники, различное оборудование, художественно-декоративные и столярные изделия, а также создавать малые архитектурные формы для улучшения городской среды, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
09:07 07.12.2022
 

Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП

© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор построит на территории промзоны "Очаково" предприятие по выпуску изделий для улучшения городской среды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта застройщик инвестирует 400 миллионов рублей в строительство предприятия по выпуску малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Инвестором выступит компания, которая много лет обслуживает коммунальную инфраструктуру города, предоставляет технику для вывоза отходов и снега, а также занимается благоустройством города.
Территория площадью 2,45 гектара будет предоставлена инвестору в аренду на пять лет - за это время он должен ввести в эксплуатацию производственные площади на 25 тысяч квадратных метров. На новом предприятии, которое будет выпускать свыше 30 тысяч единиц продукции в год, создадут свыше 50 рабочих мест, говорится в сообщении.
На предприятии будут производить щетки для уборочной техники, различное оборудование, художественно-декоративные и столярные изделия, а также создавать малые архитектурные формы для улучшения городской среды, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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