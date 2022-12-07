https://ria.ru/20221207/maip-1836807286.html

Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП

Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП - РИА Новости, 07.12.2022

Ефимов: завод по выпуску изделий для городской среды построят в рамах МаИП

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор построит на территории промзоны "Очаково" предприятие по выпуску изделий для улучшения городской... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:07

2022-12-07T09:07

2022-12-07T09:07

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор построит на территории промзоны "Очаково" предприятие по выпуску изделий для улучшения городской среды, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестором выступит компания, которая много лет обслуживает коммунальную инфраструктуру города, предоставляет технику для вывоза отходов и снега, а также занимается благоустройством города.Территория площадью 2,45 гектара будет предоставлена инвестору в аренду на пять лет - за это время он должен ввести в эксплуатацию производственные площади на 25 тысяч квадратных метров. На новом предприятии, которое будет выпускать свыше 30 тысяч единиц продукции в год, создадут свыше 50 рабочих мест, говорится в сообщении.На предприятии будут производить щетки для уборочной техники, различное оборудование, художественно-декоративные и столярные изделия, а также создавать малые архитектурные формы для улучшения городской среды, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20221206/obekty-1836527360.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва