https://ria.ru/20221207/lgbt-1836925968.html
Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна
Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна - РИА Новости, 07.12.2022
Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:00
2022-12-07T13:00
2022-12-07T13:00
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
ozon
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730449932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_858728d5d0d548ca8346f6b64be54baa.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей."Один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное "Лето…". Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды", - сообщил депутат в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221206/knigi-1836718418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730449932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0f8e3a8dd4b9138c3ce9c0f0209a54b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, ozon, лгбт-сообщество
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Ozon, ЛГБТ-сообщество
Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна
Хинштейн заявил, что Ozon после его обращения снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ