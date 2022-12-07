https://ria.ru/20221207/lgbt-1836925968.html

Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна

Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна - РИА Новости, 07.12.2022

Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:00

2022-12-07T13:00

2022-12-07T13:00

общество

александр хинштейн

россия

госдума рф

ozon

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей."Один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное "Лето…". Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды", - сообщил депутат в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221206/knigi-1836718418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, ozon, лгбт-сообщество