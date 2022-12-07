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В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2022
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры
Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:42
2022-12-07T16:42
2022-12-07T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поврежденная гражданская инфраструктура. апрель 2014 - декабрь 2022. Всего: ДНР - 3166; ЛНР - 650", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период в обеих республиках было повреждено 196 медицинских учреждений, 845 образовательных учреждений, 1603 социальных, производственных и торговых объектов, 108 объектов критической инфраструктуры и 1064 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.В представительстве уточнили, что "именно вооруженные формирования Украины задолго до начала специальной освободительной операции, а именно с апреля 2014 года, целенаправленно и методично уничтожают инфраструктуру непокорного Донбасса с одной единственной целью – террор, запугивание и создание невыносимых условий жизни мирным гражданам Донбасса".
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры
В Донбассе с 2014 года повреждены почти четыре тысячи объектов гражданской инфраструктуры