https://ria.ru/20221207/ldnr-1837003467.html

В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры

В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2022

В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры

Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:42

2022-12-07T16:42

2022-12-07T16:42

специальная военная операция на украине

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жкх

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поврежденная гражданская инфраструктура. апрель 2014 - декабрь 2022. Всего: ДНР - 3166; ЛНР - 650", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период в обеих республиках было повреждено 196 медицинских учреждений, 845 образовательных учреждений, 1603 социальных, производственных и торговых объектов, 108 объектов критической инфраструктуры и 1064 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.В представительстве уточнили, что "именно вооруженные формирования Украины задолго до начала специальной освободительной операции, а именно с апреля 2014 года, целенаправленно и методично уничтожают инфраструктуру непокорного Донбасса с одной единственной целью – террор, запугивание и создание невыносимых условий жизни мирным гражданам Донбасса".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, жкх, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, сцкк