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В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ldnr-1837003467.html
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2022
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры
Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:42
2022-12-07T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поврежденная гражданская инфраструктура. апрель 2014 - декабрь 2022. Всего: ДНР - 3166; ЛНР - 650", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период в обеих республиках было повреждено 196 медицинских учреждений, 845 образовательных учреждений, 1603 социальных, производственных и торговых объектов, 108 объектов критической инфраструктуры и 1064 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.В представительстве уточнили, что "именно вооруженные формирования Украины задолго до начала специальной освободительной операции, а именно с апреля 2014 года, целенаправленно и методично уничтожают инфраструктуру непокорного Донбасса с одной единственной целью – террор, запугивание и создание невыносимых условий жизни мирным гражданам Донбасса".
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
донбасс
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в мире, жкх, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:42 07.12.2022
 
В Донбассе с 2014 года повреждены четыре тысячи объектов инфраструктуры

В Донбассе с 2014 года повреждены почти четыре тысячи объектов гражданской инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в Донецкой и Луганской народных республиках с апреля 2014 года, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поврежденная гражданская инфраструктура. апрель 2014 - декабрь 2022. Всего: ДНР - 3166; ЛНР - 650", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Отмечается, что за этот период в обеих республиках было повреждено 196 медицинских учреждений, 845 образовательных учреждений, 1603 социальных, производственных и торговых объектов, 108 объектов критической инфраструктуры и 1064 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.
В представительстве уточнили, что "именно вооруженные формирования Украины задолго до начала специальной освободительной операции, а именно с апреля 2014 года, целенаправленно и методично уничтожают инфраструктуру непокорного Донбасса с одной единственной целью – террор, запугивание и создание невыносимых условий жизни мирным гражданам Донбасса".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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