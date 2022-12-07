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Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда - РИА Новости, 07.12.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221207/lavrov-1837018103.html
Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда
Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:18
2022-12-07T21:40
сергей лавров
россия
республика саха (якутия)
ссср
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика саха (якутия)
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда."Я в 1971 году посетил Якутию в составе строительного отряда, работал на стройках, одновременно наслаждался уникальной природой этого края, включая знаменитые "Ленские столбы". Поэтому будем ещё и использовать личные обстоятельства для того, чтобы всячески продвигать эту красоту на международный уровень", - сказал он на презентации Якутии в Москве.Лавров подчеркнул, что Якутия располагает значительным промышленным потенциалом, а также природными ресурсами, в том числе залежами полезных ископаемых. Он отметил, что на территории региона работают такие промышленные гиганты, как "АЛРОСА", "Эльгауголь", "Колмар", "Газпром", "Сургутнефтегаз", а среди партнеров Якутии такие гиганты мировой экономики, как Китай, Индия, ОАЭ.Министр добавил, что Якутия является крупнейшим регионом России, в ней проживают представители около 130 национальностей. "В основе согласия между ними – взаимное уважение всех народов, бережное отношение к языкам, жизненному укладу и обычаям. Это пример для любой страны, где живут люди различных этнических групп, а также для всего международного сообщества", - подчеркнул Лавров.На презентации в Москве министру иностранных дел и представителям дипмиссий продемонстрировали несколько категорий товаров, представляющих достояние Якутии - это меха, украшения из золота и серебра, бриллиантов, а также рыба и даже местное вино, которое предпринимательница из Якутии производит совместно с крымскими виноделами.Лаврова особенно заинтересовали украшения в национальном стиле из необработанных алмазов, а также национальный вид спорта - мас-рестлинг. Внимание представителей иностранных посольств привлекли шубы из якутского меха - некоторые захотели их примерить.
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сергей лавров, россия, республика саха (якутия), ссср, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, китай, алроса, колмар, газпром
Сергей Лавров, Россия, Республика Саха (Якутия), СССР, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Республика Саха (Якутия), Москва, Китай, Алроса, Колмар, Газпром
17:18 07.12.2022 (обновлено: 21:40 07.12.2022)
 
Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда

Глава МИД Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда.
"Я в 1971 году посетил Якутию в составе строительного отряда, работал на стройках, одновременно наслаждался уникальной природой этого края, включая знаменитые "Ленские столбы". Поэтому будем ещё и использовать личные обстоятельства для того, чтобы всячески продвигать эту красоту на международный уровень", - сказал он на презентации Якутии в Москве.
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Лавров подчеркнул, что Якутия располагает значительным промышленным потенциалом, а также природными ресурсами, в том числе залежами полезных ископаемых. Он отметил, что на территории региона работают такие промышленные гиганты, как "АЛРОСА", "Эльгауголь", "Колмар", "Газпром", "Сургутнефтегаз", а среди партнеров Якутии такие гиганты мировой экономики, как Китай, Индия, ОАЭ.
Министр добавил, что Якутия является крупнейшим регионом России, в ней проживают представители около 130 национальностей. "В основе согласия между ними – взаимное уважение всех народов, бережное отношение к языкам, жизненному укладу и обычаям. Это пример для любой страны, где живут люди различных этнических групп, а также для всего международного сообщества", - подчеркнул Лавров.
На презентации в Москве министру иностранных дел и представителям дипмиссий продемонстрировали несколько категорий товаров, представляющих достояние Якутии - это меха, украшения из золота и серебра, бриллиантов, а также рыба и даже местное вино, которое предпринимательница из Якутии производит совместно с крымскими виноделами.
Лаврова особенно заинтересовали украшения в национальном стиле из необработанных алмазов, а также национальный вид спорта - мас-рестлинг. Внимание представителей иностранных посольств привлекли шубы из якутского меха - некоторые захотели их примерить.
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Республика Саха (Якутия)Сергей ЛавровРоссияРеспублика Саха (Якутия)СССРПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваКитайАлросаКолмарГазпром
 
 
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