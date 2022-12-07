17:18 07.12.2022 (обновлено: 21:40 07.12.2022)
Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда
Глава МИД Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда.
"Я в 1971 году посетил Якутию в составе строительного отряда, работал на стройках, одновременно наслаждался уникальной природой этого края, включая знаменитые "Ленские столбы". Поэтому будем ещё и использовать личные обстоятельства для того, чтобы всячески продвигать эту красоту на международный уровень", - сказал он на презентации Якутии в Москве.
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Лавров подчеркнул, что Якутия располагает значительным промышленным потенциалом, а также природными ресурсами, в том числе залежами полезных ископаемых. Он отметил, что на территории региона работают такие промышленные гиганты, как "АЛРОСА", "Эльгауголь", "Колмар", "Газпром", "Сургутнефтегаз", а среди партнеров Якутии такие гиганты мировой экономики, как Китай, Индия, ОАЭ.
Министр добавил, что Якутия является крупнейшим регионом России, в ней проживают представители около 130 национальностей. "В основе согласия между ними – взаимное уважение всех народов, бережное отношение к языкам, жизненному укладу и обычаям. Это пример для любой страны, где живут люди различных этнических групп, а также для всего международного сообщества", - подчеркнул Лавров.
На презентации в Москве министру иностранных дел и представителям дипмиссий продемонстрировали несколько категорий товаров, представляющих достояние Якутии - это меха, украшения из золота и серебра, бриллиантов, а также рыба и даже местное вино, которое предпринимательница из Якутии производит совместно с крымскими виноделами.
Лаврова особенно заинтересовали украшения в национальном стиле из необработанных алмазов, а также национальный вид спорта - мас-рестлинг. Внимание представителей иностранных посольств привлекли шубы из якутского меха - некоторые захотели их примерить.