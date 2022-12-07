https://ria.ru/20221207/lavrov-1837018103.html

Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда

Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда - РИА Новости, 07.12.2022

Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:18

2022-12-07T17:18

2022-12-07T21:40

сергей лавров

россия

республика саха (якутия)

ссср

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

республика саха (якутия)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как посещал Якутию в 1970-е годы в составе стройотряда."Я в 1971 году посетил Якутию в составе строительного отряда, работал на стройках, одновременно наслаждался уникальной природой этого края, включая знаменитые "Ленские столбы". Поэтому будем ещё и использовать личные обстоятельства для того, чтобы всячески продвигать эту красоту на международный уровень", - сказал он на презентации Якутии в Москве.Лавров подчеркнул, что Якутия располагает значительным промышленным потенциалом, а также природными ресурсами, в том числе залежами полезных ископаемых. Он отметил, что на территории региона работают такие промышленные гиганты, как "АЛРОСА", "Эльгауголь", "Колмар", "Газпром", "Сургутнефтегаз", а среди партнеров Якутии такие гиганты мировой экономики, как Китай, Индия, ОАЭ.Министр добавил, что Якутия является крупнейшим регионом России, в ней проживают представители около 130 национальностей. "В основе согласия между ними – взаимное уважение всех народов, бережное отношение к языкам, жизненному укладу и обычаям. Это пример для любой страны, где живут люди различных этнических групп, а также для всего международного сообщества", - подчеркнул Лавров.На презентации в Москве министру иностранных дел и представителям дипмиссий продемонстрировали несколько категорий товаров, представляющих достояние Якутии - это меха, украшения из золота и серебра, бриллиантов, а также рыба и даже местное вино, которое предпринимательница из Якутии производит совместно с крымскими виноделами.Лаврова особенно заинтересовали украшения в национальном стиле из необработанных алмазов, а также национальный вид спорта - мас-рестлинг. Внимание представителей иностранных посольств привлекли шубы из якутского меха - некоторые захотели их примерить.

https://ria.ru/20221122/zakharova-1833306217.html

https://ria.ru/20221207/mrot-1836933354.html

россия

республика саха (якутия)

ссср

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, республика саха (якутия), ссср, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, китай, алроса, колмар, газпром