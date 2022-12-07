https://ria.ru/20221207/lavrov-1836935067.html
Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров
Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров
Инициативы по трибуналу в отношении РФ по Украине или по репарациям нелегитимны, ООН пытаются использовать втемную, заявил в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:35
2022-12-07T13:35
2022-12-07T14:08
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сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Инициативы по трибуналу в отношении РФ по Украине или по репарациям нелегитимны, ООН пытаются использовать втемную, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда месяц назад Запад продвигал резолюцию о репарациях, они очень интересные аргументы использовали в работе с развивающимися странами. ООН используют втемную", - сказал Лавров.По его словам, то же самое сейчас пытаются сделать в ООН с новой затеей по созданию международного трибунала.Он подчеркнул, что по уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, или по репарациям за счет российских активов, принадлежащих российскому народу, может принимать только Совет Безопасности."Генеральная ассамблея ни одно из этих решений принимать не уполномочено, у нее нет компетенций", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, оон, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, ООН, Сергей Лавров
13:35 07.12.2022 (обновлено: 14:08 07.12.2022)
Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: инициатива по "трибуналу" по Украине или по репарациям нелегитимны
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Инициативы по трибуналу в отношении РФ по Украине или по репарациям нелегитимны, ООН пытаются использовать втемную, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда месяц назад Запад продвигал резолюцию о репарациях, они очень интересные аргументы использовали в работе с развивающимися странами. ООН используют втемную", - сказал Лавров
.
По его словам, то же самое сейчас пытаются сделать в ООН с новой затеей по созданию международного трибунала.
"Ни одно решение такого рода не имеет никакой юридической силы, оно юридически ничтожно и не будет накладывать ни на Россию, ни на какие-либо другие страны. Это просто дискредитация Генеральной ассамблеи ООН, ее репутации и функций", - сказал министр, выступая на "Примаковских чтениях".
Он подчеркнул, что по уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, или по репарациям за счет российских активов, принадлежащих российскому народу, может принимать только Совет Безопасности.
"Генеральная ассамблея ни одно из этих решений принимать не уполномочено, у нее нет компетенций", - заключил Лавров.