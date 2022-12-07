https://ria.ru/20221207/lavrov-1836935067.html

Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров

Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022

Инициативы по "трибуналу" по Украине нелегитимны, заявил Лавров

Инициативы по трибуналу в отношении РФ по Украине или по репарациям нелегитимны, ООН пытаются использовать втемную, заявил в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:35

2022-12-07T13:35

2022-12-07T14:08

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украина

россия

оон

сергей лавров

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Инициативы по трибуналу в отношении РФ по Украине или по репарациям нелегитимны, ООН пытаются использовать втемную, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда месяц назад Запад продвигал резолюцию о репарациях, они очень интересные аргументы использовали в работе с развивающимися странами. ООН используют втемную", - сказал Лавров.По его словам, то же самое сейчас пытаются сделать в ООН с новой затеей по созданию международного трибунала.Он подчеркнул, что по уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, или по репарациям за счет российских активов, принадлежащих российскому народу, может принимать только Совет Безопасности."Генеральная ассамблея ни одно из этих решений принимать не уполномочено, у нее нет компетенций", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html

https://ria.ru/20221201/spetstribunal-1835471152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, оон, сергей лавров