08:43 07.12.2022 (обновлено: 10:47 07.12.2022)
Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы
Реставратор Хейнонин: древнейший храм Старой Ладоги Никольский собор имел три главы
Никольский монастырь Старой Ладоги (общий вид)
СТАРАЯ ЛАДОГА, 7 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Реставраторы сделали важное открытие во время противоаварийных работ в древнейшем каменном храме Старой Ладоги – Никольский собор Никольского мужского монастыря, построенный в XII-XIII веках и связанный с именем святого князя Александра Невского, - имел когда-то не одну, а три главы, и сейчас нуждается в срочной реставрации. Об этом РИА Новости сообщили инженер-реставратор Роман Хейнонин и настоятель обители игумен Филарет (Пряшников).
"Старая Ладога – это древняя столица Руси, еще до Новгорода, а Никольский монастырь – один из старейших в России. Его главный, Никольский храм многие годы разрушался, и сейчас стоит в лесах: в 2021 году мы провели предварительные исследования, а в 2022 году - противоаварийные и консервационные работы. Но они лишь на время могут стабилизировать состояние храма. Для дальнейшего сохранения этого объекта культурного наследия федерального значения в ближайшее время необходимо разработать проектную документацию по реставрации собора и начать этот процесс. Кроме того, в ходе предварительных исследований выяснилось, что собор имел когда-то не одну, а три главы над основным объемом – и это обязательно нужно отразить в результатах предстоящих комплексных исследований", - сказал Хейнонин.
© РИА Новости / Ольга ЛипичИнженер-реставратор Роман Хейнонин в Никольском соборе Никольского монастыря Старой Ладоги.
Инженер-реставратор Роман Хейнонин в Никольском соборе Никольского монастыря Старой Ладоги.
Как автор проекта противоаварийных работ и консервации храма, возглавляющий "авторский надзор за объектом", он полагает, что говорить о том, останется ли собор после реставрации однокупольным или станет трехкупольным, пока рано. Два-три года уйдут только на комплексные исследования и подготовку проекта реставрации объекта, в целом сама реставрация храма может занять около семи лет. Но чтобы начать хотя бы подготовку, необходимо финансирование, которого пока нет, констатировал собеседник агентства.
© РИА Новости / Ольга ЛипичГнездо в барабане нуждающегося в реставрации Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
Гнездо в барабане нуждающегося в реставрации Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
При этом после выявленной исторической находки – оснований (барабанов) еще двух малых глав - Никольский собор может стать в ряд наиболее редких памятников, имевших не одну и не пять, как большинство дошедших до нас церквей, а три главы над основным объемом храма. Это делает его "еще более уникальным и ценным", поясняет реставратор. "Изначально, и в описании после XV века, которое мы имеем, этот храм был одноглавый. Фотографические материалы начала XX века также показывают, что на тот период у него была одна глава. Однако в ходе работ на объекте, на западной стороне мы обнаружили основания двух дополнительных малых глав, которые были скрыты под скатной, более поздней кровлей, - сейчас они хорошо видны", - отметил Хейнонин.
© РИА Новости / Ольга ЛипичОбнаруженный барабан одной из двух малых глав Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
Обнаруженный барабан одной из двух малых глав Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
Две "дополнительные" главы, полагает он, появились в XVII веке - с развитием и увеличением объемов Никольского собора. "Такое происходило с начала 1600-х годов до середины XVII века: храмы северо-запада, точнее юго-восточного Приладожья - становились трехглавыми. Это был очень ограниченный отрезок времени, всего 40-50 лет - и наш храм теперь может войти в их перечень. Развитие объемов храма происходило в таком порядке: вначале был "одноэтажный" и одноапсидный, потом, при создании верхнего храма, появились еще две апсиды, тогда же увеличилось и количество глав. Но это мы можем доказать только аналитическим способом: никакого описания или графического материала, показывающего храм трехглавым, у нас нет", - добавил инженер-реставратор.
Настоятель Никольской обители игумен Филарет (Пряшников) пояснил РИА Новости, что религиозная архитектура развивалась весьма разнообразно, а число куполов – это определенная символика. "Так, один купол символизирует единого Бога, три купола - Святую Троицу (Бог один, но являет Себя в Трех Лицах), пять куполов – это Христос и четыре евангелиста", - рассказал отец Филарет.
© РИА Новости / Ольга ЛипичНикольский собор Никольского монастыря Старой Ладоги в лесах после консервации.
Никольский собор Никольского монастыря Старой Ладоги в лесах после консервации.
Однако для монахов и прихожан обители, по его словам, сейчас важно, в первую очередь, не число куполов, а то, чтобы Никольский собор был возрожден для богослужения в нем. В советское время поддерживался только внешний облик храма, потому что монастырь входил в туристический маршрут, многие любовались им лишь с бортов кораблей, а что происходило внутри, власти не интересовало. Сегодня, когда обитель снова действующая и привлекает десятки тысяч туристов и паломников в год, появляются новые задачи. "Мы как пользователи исходим из того, что собор нужно возвратить к жизни как действующий храм Русской православной церкви. Он должен быть воссоздан таким, каким был зафиксирован на фото начала XX века, то есть, с папертями и приделами (которые были утрачены после революции и сейчас отсутствуют). Он должен быть многофункциональным и теплым - отопление в нем появилось в 1913 году", - добавил игумен.
Отвечая на вопрос о стоимости реставрации, он отметил, что в ней нуждается не только собор, но весь комплекс Никольского монастыря. "Около пяти миллиардов рублей, по предварительным оценкам, необходимо, чтобы привести в порядок Никольский монастырь. Для обители и для регионального бюджета это неподъемная сумма – требуется государственная поддержка", - заключил собеседник агентства.
© РИА Новости / Ольга ЛипичНикольский монастырь на реке Волхов в Старой Ладоге с Никольским собором после консервации.
Никольский монастырь на реке Волхов в Старой Ладоге с Никольским собором после консервации.