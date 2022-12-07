Рейтинг@Mail.ru
Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221207/ladoga-1836852110.html
Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы
Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы - РИА Новости, 07.12.2022
Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы
Реставраторы сделали важное открытие во время противоаварийных работ в древнейшем каменном храме Старой Ладоги – Никольский собор Никольского мужского... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:43
2022-12-07T10:47
религия
русская православная церковь
старая ладога
александр невский
археология
открытия - риа наука
религия
что не найдешь в учебнике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836821779_363:0:3670:1860_1920x0_80_0_0_f0d060446b13184dce4d484808cb8270.jpg
СТАРАЯ ЛАДОГА, 7 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Реставраторы сделали важное открытие во время противоаварийных работ в древнейшем каменном храме Старой Ладоги – Никольский собор Никольского мужского монастыря, построенный в XII-XIII веках и связанный с именем святого князя Александра Невского, - имел когда-то не одну, а три главы, и сейчас нуждается в срочной реставрации. Об этом РИА Новости сообщили инженер-реставратор Роман Хейнонин и настоятель обители игумен Филарет (Пряшников)."Старая Ладога – это древняя столица Руси, еще до Новгорода, а Никольский монастырь – один из старейших в России. Его главный, Никольский храм многие годы разрушался, и сейчас стоит в лесах: в 2021 году мы провели предварительные исследования, а в 2022 году - противоаварийные и консервационные работы. Но они лишь на время могут стабилизировать состояние храма. Для дальнейшего сохранения этого объекта культурного наследия федерального значения в ближайшее время необходимо разработать проектную документацию по реставрации собора и начать этот процесс. Кроме того, в ходе предварительных исследований выяснилось, что собор имел когда-то не одну, а три главы над основным объемом – и это обязательно нужно отразить в результатах предстоящих комплексных исследований", - сказал Хейнонин.Как автор проекта противоаварийных работ и консервации храма, возглавляющий "авторский надзор за объектом", он полагает, что говорить о том, останется ли собор после реставрации однокупольным или станет трехкупольным, пока рано. Два-три года уйдут только на комплексные исследования и подготовку проекта реставрации объекта, в целом сама реставрация храма может занять около семи лет. Но чтобы начать хотя бы подготовку, необходимо финансирование, которого пока нет, констатировал собеседник агентства.При этом после выявленной исторической находки – оснований (барабанов) еще двух малых глав - Никольский собор может стать в ряд наиболее редких памятников, имевших не одну и не пять, как большинство дошедших до нас церквей, а три главы над основным объемом храма. Это делает его "еще более уникальным и ценным", поясняет реставратор. "Изначально, и в описании после XV века, которое мы имеем, этот храм был одноглавый. Фотографические материалы начала XX века также показывают, что на тот период у него была одна глава. Однако в ходе работ на объекте, на западной стороне мы обнаружили основания двух дополнительных малых глав, которые были скрыты под скатной, более поздней кровлей, - сейчас они хорошо видны", - отметил Хейнонин.Две "дополнительные" главы, полагает он, появились в XVII веке - с развитием и увеличением объемов Никольского собора. "Такое происходило с начала 1600-х годов до середины XVII века: храмы северо-запада, точнее юго-восточного Приладожья - становились трехглавыми. Это был очень ограниченный отрезок времени, всего 40-50 лет - и наш храм теперь может войти в их перечень. Развитие объемов храма происходило в таком порядке: вначале был "одноэтажный" и одноапсидный, потом, при создании верхнего храма, появились еще две апсиды, тогда же увеличилось и количество глав. Но это мы можем доказать только аналитическим способом: никакого описания или графического материала, показывающего храм трехглавым, у нас нет", - добавил инженер-реставратор.Настоятель Никольской обители игумен Филарет (Пряшников) пояснил РИА Новости, что религиозная архитектура развивалась весьма разнообразно, а число куполов – это определенная символика. "Так, один купол символизирует единого Бога, три купола - Святую Троицу (Бог один, но являет Себя в Трех Лицах), пять куполов – это Христос и четыре евангелиста", - рассказал отец Филарет.Однако для монахов и прихожан обители, по его словам, сейчас важно, в первую очередь, не число куполов, а то, чтобы Никольский собор был возрожден для богослужения в нем. В советское время поддерживался только внешний облик храма, потому что монастырь входил в туристический маршрут, многие любовались им лишь с бортов кораблей, а что происходило внутри, власти не интересовало. Сегодня, когда обитель снова действующая и привлекает десятки тысяч туристов и паломников в год, появляются новые задачи. "Мы как пользователи исходим из того, что собор нужно возвратить к жизни как действующий храм Русской православной церкви. Он должен быть воссоздан таким, каким был зафиксирован на фото начала XX века, то есть, с папертями и приделами (которые были утрачены после революции и сейчас отсутствуют). Он должен быть многофункциональным и теплым - отопление в нем появилось в 1913 году", - добавил игумен.Отвечая на вопрос о стоимости реставрации, он отметил, что в ней нуждается не только собор, но весь комплекс Никольского монастыря. "Около пяти миллиардов рублей, по предварительным оценкам, необходимо, чтобы привести в порядок Никольский монастырь. Для обители и для регионального бюджета это неподъемная сумма – требуется государственная поддержка", - заключил собеседник агентства.
старая ладога
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836821779_776:0:3256:1860_1920x0_80_0_0_f3747e191db54f0b32f503e561a41050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, старая ладога, александр невский, археология, открытия - риа наука, религия, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор
Религия, Русская православная церковь, Старая Ладога, Александр Невский, Археология, Открытия - РИА Наука, Религия, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор
08:43 07.12.2022 (обновлено: 10:47 07.12.2022)
 
Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы

Реставратор Хейнонин: древнейший храм Старой Ладоги Никольский собор имел три главы

© РИА Новости / Ольга ЛипичНикольский монастырь Старой Ладоги (общий вид)
Никольский монастырь Старой Ладоги (общий вид) - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Никольский монастырь Старой Ладоги (общий вид)
Читать ria.ru в
СТАРАЯ ЛАДОГА, 7 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Реставраторы сделали важное открытие во время противоаварийных работ в древнейшем каменном храме Старой Ладоги – Никольский собор Никольского мужского монастыря, построенный в XII-XIII веках и связанный с именем святого князя Александра Невского, - имел когда-то не одну, а три главы, и сейчас нуждается в срочной реставрации. Об этом РИА Новости сообщили инженер-реставратор Роман Хейнонин и настоятель обители игумен Филарет (Пряшников).
"Старая Ладога – это древняя столица Руси, еще до Новгорода, а Никольский монастырь – один из старейших в России. Его главный, Никольский храм многие годы разрушался, и сейчас стоит в лесах: в 2021 году мы провели предварительные исследования, а в 2022 году - противоаварийные и консервационные работы. Но они лишь на время могут стабилизировать состояние храма. Для дальнейшего сохранения этого объекта культурного наследия федерального значения в ближайшее время необходимо разработать проектную документацию по реставрации собора и начать этот процесс. Кроме того, в ходе предварительных исследований выяснилось, что собор имел когда-то не одну, а три главы над основным объемом – и это обязательно нужно отразить в результатах предстоящих комплексных исследований", - сказал Хейнонин.
© РИА Новости / Ольга ЛипичИнженер-реставратор Роман Хейнонин в Никольском соборе Никольского монастыря Старой Ладоги.
Инженер-реставратор Роман Хейнонин в Никольском соборе Никольского монастыря Старой Ладоги. - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Инженер-реставратор Роман Хейнонин в Никольском соборе Никольского монастыря Старой Ладоги.
Как автор проекта противоаварийных работ и консервации храма, возглавляющий "авторский надзор за объектом", он полагает, что говорить о том, останется ли собор после реставрации однокупольным или станет трехкупольным, пока рано. Два-три года уйдут только на комплексные исследования и подготовку проекта реставрации объекта, в целом сама реставрация храма может занять около семи лет. Но чтобы начать хотя бы подготовку, необходимо финансирование, которого пока нет, констатировал собеседник агентства.
© РИА Новости / Ольга ЛипичГнездо в барабане нуждающегося в реставрации Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
Гнездо в барабане нуждающегося в реставрации Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Гнездо в барабане нуждающегося в реставрации Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
При этом после выявленной исторической находки – оснований (барабанов) еще двух малых глав - Никольский собор может стать в ряд наиболее редких памятников, имевших не одну и не пять, как большинство дошедших до нас церквей, а три главы над основным объемом храма. Это делает его "еще более уникальным и ценным", поясняет реставратор. "Изначально, и в описании после XV века, которое мы имеем, этот храм был одноглавый. Фотографические материалы начала XX века также показывают, что на тот период у него была одна глава. Однако в ходе работ на объекте, на западной стороне мы обнаружили основания двух дополнительных малых глав, которые были скрыты под скатной, более поздней кровлей, - сейчас они хорошо видны", - отметил Хейнонин.
© РИА Новости / Ольга ЛипичОбнаруженный барабан одной из двух малых глав Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
Обнаруженный барабан одной из двух малых глав Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Обнаруженный барабан одной из двух малых глав Никольского собора Никольского монастыря Старой Ладоги
Две "дополнительные" главы, полагает он, появились в XVII веке - с развитием и увеличением объемов Никольского собора. "Такое происходило с начала 1600-х годов до середины XVII века: храмы северо-запада, точнее юго-восточного Приладожья - становились трехглавыми. Это был очень ограниченный отрезок времени, всего 40-50 лет - и наш храм теперь может войти в их перечень. Развитие объемов храма происходило в таком порядке: вначале был "одноэтажный" и одноапсидный, потом, при создании верхнего храма, появились еще две апсиды, тогда же увеличилось и количество глав. Но это мы можем доказать только аналитическим способом: никакого описания или графического материала, показывающего храм трехглавым, у нас нет", - добавил инженер-реставратор.
Настоятель Никольской обители игумен Филарет (Пряшников) пояснил РИА Новости, что религиозная архитектура развивалась весьма разнообразно, а число куполов – это определенная символика. "Так, один купол символизирует единого Бога, три купола - Святую Троицу (Бог один, но являет Себя в Трех Лицах), пять куполов – это Христос и четыре евангелиста", - рассказал отец Филарет.
© РИА Новости / Ольга ЛипичНикольский собор Никольского монастыря Старой Ладоги в лесах после консервации.
Никольский собор Никольского монастыря Старой Ладоги в лесах после консервации. - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Никольский собор Никольского монастыря Старой Ладоги в лесах после консервации.
Однако для монахов и прихожан обители, по его словам, сейчас важно, в первую очередь, не число куполов, а то, чтобы Никольский собор был возрожден для богослужения в нем. В советское время поддерживался только внешний облик храма, потому что монастырь входил в туристический маршрут, многие любовались им лишь с бортов кораблей, а что происходило внутри, власти не интересовало. Сегодня, когда обитель снова действующая и привлекает десятки тысяч туристов и паломников в год, появляются новые задачи. "Мы как пользователи исходим из того, что собор нужно возвратить к жизни как действующий храм Русской православной церкви. Он должен быть воссоздан таким, каким был зафиксирован на фото начала XX века, то есть, с папертями и приделами (которые были утрачены после революции и сейчас отсутствуют). Он должен быть многофункциональным и теплым - отопление в нем появилось в 1913 году", - добавил игумен.
Отвечая на вопрос о стоимости реставрации, он отметил, что в ней нуждается не только собор, но весь комплекс Никольского монастыря. "Около пяти миллиардов рублей, по предварительным оценкам, необходимо, чтобы привести в порядок Никольский монастырь. Для обители и для регионального бюджета это неподъемная сумма – требуется государственная поддержка", - заключил собеседник агентства.
© РИА Новости / Ольга ЛипичНикольский монастырь на реке Волхов в Старой Ладоге с Никольским собором после консервации.
Никольский монастырь на реке Волхов в Старой Ладоге с Никольским собором после консервации. - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Никольский монастырь на реке Волхов в Старой Ладоге с Никольским собором после консервации.
 
РелигияРусская православная церковьСтарая ЛадогаАлександр НевскийАрхеологияОткрытия - РИА НаукаРелигияЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала