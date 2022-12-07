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Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы

Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы - РИА Новости, 07.12.2022

Реставраторы выяснили, что Никольский собор Старой Ладоги имел три главы

Реставраторы сделали важное открытие во время противоаварийных работ в древнейшем каменном храме Старой Ладоги – Никольский собор Никольского мужского... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:43

2022-12-07T08:43

2022-12-07T10:47

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СТАРАЯ ЛАДОГА, 7 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Реставраторы сделали важное открытие во время противоаварийных работ в древнейшем каменном храме Старой Ладоги – Никольский собор Никольского мужского монастыря, построенный в XII-XIII веках и связанный с именем святого князя Александра Невского, - имел когда-то не одну, а три главы, и сейчас нуждается в срочной реставрации. Об этом РИА Новости сообщили инженер-реставратор Роман Хейнонин и настоятель обители игумен Филарет (Пряшников)."Старая Ладога – это древняя столица Руси, еще до Новгорода, а Никольский монастырь – один из старейших в России. Его главный, Никольский храм многие годы разрушался, и сейчас стоит в лесах: в 2021 году мы провели предварительные исследования, а в 2022 году - противоаварийные и консервационные работы. Но они лишь на время могут стабилизировать состояние храма. Для дальнейшего сохранения этого объекта культурного наследия федерального значения в ближайшее время необходимо разработать проектную документацию по реставрации собора и начать этот процесс. Кроме того, в ходе предварительных исследований выяснилось, что собор имел когда-то не одну, а три главы над основным объемом – и это обязательно нужно отразить в результатах предстоящих комплексных исследований", - сказал Хейнонин.Как автор проекта противоаварийных работ и консервации храма, возглавляющий "авторский надзор за объектом", он полагает, что говорить о том, останется ли собор после реставрации однокупольным или станет трехкупольным, пока рано. Два-три года уйдут только на комплексные исследования и подготовку проекта реставрации объекта, в целом сама реставрация храма может занять около семи лет. Но чтобы начать хотя бы подготовку, необходимо финансирование, которого пока нет, констатировал собеседник агентства.При этом после выявленной исторической находки – оснований (барабанов) еще двух малых глав - Никольский собор может стать в ряд наиболее редких памятников, имевших не одну и не пять, как большинство дошедших до нас церквей, а три главы над основным объемом храма. Это делает его "еще более уникальным и ценным", поясняет реставратор. "Изначально, и в описании после XV века, которое мы имеем, этот храм был одноглавый. Фотографические материалы начала XX века также показывают, что на тот период у него была одна глава. Однако в ходе работ на объекте, на западной стороне мы обнаружили основания двух дополнительных малых глав, которые были скрыты под скатной, более поздней кровлей, - сейчас они хорошо видны", - отметил Хейнонин.Две "дополнительные" главы, полагает он, появились в XVII веке - с развитием и увеличением объемов Никольского собора. "Такое происходило с начала 1600-х годов до середины XVII века: храмы северо-запада, точнее юго-восточного Приладожья - становились трехглавыми. Это был очень ограниченный отрезок времени, всего 40-50 лет - и наш храм теперь может войти в их перечень. Развитие объемов храма происходило в таком порядке: вначале был "одноэтажный" и одноапсидный, потом, при создании верхнего храма, появились еще две апсиды, тогда же увеличилось и количество глав. Но это мы можем доказать только аналитическим способом: никакого описания или графического материала, показывающего храм трехглавым, у нас нет", - добавил инженер-реставратор.Настоятель Никольской обители игумен Филарет (Пряшников) пояснил РИА Новости, что религиозная архитектура развивалась весьма разнообразно, а число куполов – это определенная символика. "Так, один купол символизирует единого Бога, три купола - Святую Троицу (Бог один, но являет Себя в Трех Лицах), пять куполов – это Христос и четыре евангелиста", - рассказал отец Филарет.Однако для монахов и прихожан обители, по его словам, сейчас важно, в первую очередь, не число куполов, а то, чтобы Никольский собор был возрожден для богослужения в нем. В советское время поддерживался только внешний облик храма, потому что монастырь входил в туристический маршрут, многие любовались им лишь с бортов кораблей, а что происходило внутри, власти не интересовало. Сегодня, когда обитель снова действующая и привлекает десятки тысяч туристов и паломников в год, появляются новые задачи. "Мы как пользователи исходим из того, что собор нужно возвратить к жизни как действующий храм Русской православной церкви. Он должен быть воссоздан таким, каким был зафиксирован на фото начала XX века, то есть, с папертями и приделами (которые были утрачены после революции и сейчас отсутствуют). Он должен быть многофункциональным и теплым - отопление в нем появилось в 1913 году", - добавил игумен.Отвечая на вопрос о стоимости реставрации, он отметил, что в ней нуждается не только собор, но весь комплекс Никольского монастыря. "Около пяти миллиардов рублей, по предварительным оценкам, необходимо, чтобы привести в порядок Никольский монастырь. Для обители и для регионального бюджета это неподъемная сумма – требуется государственная поддержка", - заключил собеседник агентства.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, старая ладога, александр невский, археология, открытия - риа наука, религия, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор