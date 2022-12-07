Рейтинг@Mail.ru
Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221207/kuban-1836833233.html
Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья
Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 07.12.2022
Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья
Краснодарский край за десять месяцев текущего года по профильному нацпроекту ввел в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья, регион по этому... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T01:11
2022-12-07T01:11
краснодарский край
жилье
сергей власов
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Краснодарский край за десять месяцев текущего года по профильному нацпроекту ввел в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья, регион по этому показателю занял второе место среди всех субъектов России, сообщает администрация края.По данным регионального департамента строительства, это на 32% больше аналогичного периода прошлого года. "Из введенных площадей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 2,15 миллиона квадратных метров – многоквартирные дома, 4,25 миллиона квадратных метров – индивидуальные", - говорится в сообщении.Как уточнил замгубернатора региона Сергей Власов, за 10 месяцев текущего года строители перечислили в региональный бюджет 13 миллиардов рублей. "Это 119% к аналогичному периоду прошлого года. Объем строительно-монтажных работ составил 258,5 миллиарда рублей. Это возведение жилья, школ и детсадов, учреждений здравоохранения, спортивной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства", – приводятся в сообщении слова Власова.Отмечается, что в текущем году в регионе уже построили 39 объектов – 11 школ и четыре детских сада, 12 учреждений здравоохранения, 12 объектов спорта, из них пять центров единоборств.Соцобъекты в регионе возводят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках нацпроектов, федеральных и краевых программ.
https://ria.ru/20221124/termy-1833745583.html
https://ria.ru/20221206/krasnodarskiykray-1836572528.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:265:2377:2048_1920x0_80_0_0_0ba8f7f63b110ce05796dd91f384a3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, сергей власов, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Жилье, Сергей Власов, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
01:11 07.12.2022
 
Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья

Краснодарский край ввел в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зима в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Краснодарский край за десять месяцев текущего года по профильному нацпроекту ввел в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья, регион по этому показателю занял второе место среди всех субъектов России, сообщает администрация края.
По данным регионального департамента строительства, это на 32% больше аналогичного периода прошлого года. "Из введенных площадей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 2,15 миллиона квадратных метров – многоквартирные дома, 4,25 миллиона квадратных метров – индивидуальные", - говорится в сообщении.
Термальный комплекс Аква-Вита, Мостовский район Краснодарского края, поселок Мостовской - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 07:00Туризм
Термальный релакс: живая вода Мостовского района Краснодарского края
Как уточнил замгубернатора региона Сергей Власов, за 10 месяцев текущего года строители перечислили в региональный бюджет 13 миллиардов рублей. "Это 119% к аналогичному периоду прошлого года. Объем строительно-монтажных работ составил 258,5 миллиарда рублей. Это возведение жилья, школ и детсадов, учреждений здравоохранения, спортивной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства", – приводятся в сообщении слова Власова.
Отмечается, что в текущем году в регионе уже построили 39 объектов – 11 школ и четыре детских сада, 12 учреждений здравоохранения, 12 объектов спорта, из них пять центров единоборств.
Соцобъекты в регионе возводят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках нацпроектов, федеральных и краевых программ.
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 10:24Туризм
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года
 
Краснодарский крайЖильеСергей ВласовВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала