https://ria.ru/20221207/kuban-1836833233.html

Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья

Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 07.12.2022

Кубань ввела в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья

Краснодарский край за десять месяцев текущего года по профильному нацпроекту ввел в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья, регион по этому... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:11

2022-12-07T01:11

2022-12-07T01:11

краснодарский край

жилье

сергей власов

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Краснодарский край за десять месяцев текущего года по профильному нацпроекту ввел в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья, регион по этому показателю занял второе место среди всех субъектов России, сообщает администрация края.По данным регионального департамента строительства, это на 32% больше аналогичного периода прошлого года. "Из введенных площадей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 2,15 миллиона квадратных метров – многоквартирные дома, 4,25 миллиона квадратных метров – индивидуальные", - говорится в сообщении.Как уточнил замгубернатора региона Сергей Власов, за 10 месяцев текущего года строители перечислили в региональный бюджет 13 миллиардов рублей. "Это 119% к аналогичному периоду прошлого года. Объем строительно-монтажных работ составил 258,5 миллиарда рублей. Это возведение жилья, школ и детсадов, учреждений здравоохранения, спортивной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства", – приводятся в сообщении слова Власова.Отмечается, что в текущем году в регионе уже построили 39 объектов – 11 школ и четыре детских сада, 12 учреждений здравоохранения, 12 объектов спорта, из них пять центров единоборств.Соцобъекты в регионе возводят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках нацпроектов, федеральных и краевых программ.

https://ria.ru/20221124/termy-1833745583.html

https://ria.ru/20221206/krasnodarskiykray-1836572528.html

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жилье, сергей власов, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия