https://ria.ru/20221207/krym-1837021486.html

Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей

Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022

Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей

Туристический бизнес Крыма и Севастополя должен получить в ближайшие дни 1,6 миллиарда рублей, которые кабмин выделил региону после ЧП на Крымском мосту, а... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:30

2022-12-07T18:30

2022-12-07T18:30

туризм

туризм

максим решетников

севастополь

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

республика крым

новости - туризм

отдых на море

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Туристический бизнес Крыма и Севастополя должен получить в ближайшие дни 1,6 миллиарда рублей, которые кабмин выделил региону после ЧП на Крымском мосту, а также в связи с закрытием аэропорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России."До конца этой недели переведем 1,6 миллиарда рублей в Крым и Севастополь. Деньги пойдут на единовременные выплаты для 1,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. Это поддержка 53 тысяч людей, занятых в сфере туризма. Ожидаем от регионов утверждения правил предоставления субсидий", – уточнил министр.По его словам, это точечные решения по поддержке бизнеса в регионах, работающих в условиях ограничения транспортной доступности. Глава Минэкономразвития также сообщил, что был сохранен привычный порядок получения госуслуг, что позволило туркомпаниям не приостанавливать работу. "За последние 1,5 месяца получили и рассмотрели почти 700 обращений от бизнеса. Например, на обновление информации в реестре туроператоров поступило почти 600 заявок. Практически все корректировки были внесены. На получение нулевого НДС от бизнеса пришло 20 заявок, одобрили 12 из них", – отметил министр.Помимо этого Решетников сообщил, что до конца года Минэкономразвития представит на рассмотрение правительства законопроекты по регулированию деятельности гостевых домов и кемпингов. Сейчас они находятся на согласовании профильных ведомств. "Работу по поддержке бизнеса, донастройке под него инструментов поддержки продолжим. Все обязательства будут выполнены. Ждем, что активнее в повестку по развитию туризма включатся регионы. Все инструменты для этого со стороны правительства созданы. Рассчитываем на инициативность управленческих команд", – заключил он.

https://ria.ru/20221205/sbor-1836459726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, максим решетников, севастополь, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика крым, новости - туризм, отдых на море