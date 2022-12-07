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Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
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Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей
Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей
Туристический бизнес Крыма и Севастополя должен получить в ближайшие дни 1,6 миллиарда рублей, которые кабмин выделил региону после ЧП на Крымском мосту, а... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:30
2022-12-07T18:30
туризм
туризм
максим решетников
севастополь
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
республика крым
новости - туризм
отдых на море
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Туристический бизнес Крыма и Севастополя должен получить в ближайшие дни 1,6 миллиарда рублей, которые кабмин выделил региону после ЧП на Крымском мосту, а также в связи с закрытием аэропорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России."До конца этой недели переведем 1,6 миллиарда рублей в Крым и Севастополь. Деньги пойдут на единовременные выплаты для 1,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. Это поддержка 53 тысяч людей, занятых в сфере туризма. Ожидаем от регионов утверждения правил предоставления субсидий", – уточнил министр.По его словам, это точечные решения по поддержке бизнеса в регионах, работающих в условиях ограничения транспортной доступности. Глава Минэкономразвития также сообщил, что был сохранен привычный порядок получения госуслуг, что позволило туркомпаниям не приостанавливать работу. "За последние 1,5 месяца получили и рассмотрели почти 700 обращений от бизнеса. Например, на обновление информации в реестре туроператоров поступило почти 600 заявок. Практически все корректировки были внесены. На получение нулевого НДС от бизнеса пришло 20 заявок, одобрили 12 из них", – отметил министр.Помимо этого Решетников сообщил, что до конца года Минэкономразвития представит на рассмотрение правительства законопроекты по регулированию деятельности гостевых домов и кемпингов. Сейчас они находятся на согласовании профильных ведомств. "Работу по поддержке бизнеса, донастройке под него инструментов поддержки продолжим. Все обязательства будут выполнены. Ждем, что активнее в повестку по развитию туризма включатся регионы. Все инструменты для этого со стороны правительства созданы. Рассчитываем на инициативность управленческих команд", – заключил он.
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туризм, максим решетников, севастополь, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика крым, новости - туризм, отдых на море
Туризм, Туризм, Максим Решетников, Севастополь, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Республика Крым, Новости - Туризм, Отдых на море
18:30 07.12.2022
 
Турбизнес Крыма в ближайшие дни получит 1,6 миллиарда рублей

Турбизнес Крыма до конца текущей недели получит выделенные ранее 1,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Туристический бизнес Крыма и Севастополя должен получить в ближайшие дни 1,6 миллиарда рублей, которые кабмин выделил региону после ЧП на Крымском мосту, а также в связи с закрытием аэропорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.
"До конца этой недели переведем 1,6 миллиарда рублей в Крым и Севастополь. Деньги пойдут на единовременные выплаты для 1,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. Это поддержка 53 тысяч людей, занятых в сфере туризма. Ожидаем от регионов утверждения правил предоставления субсидий", – уточнил министр.
По его словам, это точечные решения по поддержке бизнеса в регионах, работающих в условиях ограничения транспортной доступности.
Глава Минэкономразвития также сообщил, что был сохранен привычный порядок получения госуслуг, что позволило туркомпаниям не приостанавливать работу. "За последние 1,5 месяца получили и рассмотрели почти 700 обращений от бизнеса. Например, на обновление информации в реестре туроператоров поступило почти 600 заявок. Практически все корректировки были внесены. На получение нулевого НДС от бизнеса пришло 20 заявок, одобрили 12 из них", – отметил министр.
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Помимо этого Решетников сообщил, что до конца года Минэкономразвития представит на рассмотрение правительства законопроекты по регулированию деятельности гостевых домов и кемпингов. Сейчас они находятся на согласовании профильных ведомств.
"Работу по поддержке бизнеса, донастройке под него инструментов поддержки продолжим. Все обязательства будут выполнены. Ждем, что активнее в повестку по развитию туризма включатся регионы. Все инструменты для этого со стороны правительства созданы. Рассчитываем на инициативность управленческих команд", – заключил он.
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