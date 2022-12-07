https://ria.ru/20221207/koyki-1836883789.html
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек - РИА Новости, 07.12.2022
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек
Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:00
2022-12-07T11:00
2022-12-07T11:00
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по здравоохранению.Отмечается, что на сегодняшний день полностью обеспечены потребности городской системы здравоохранения в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Нагрузка на систему здравоохранения далека от пиковых значений и соответствует сезонному подъему заболеваемости ОРВИ."На сегодняшний день в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения. Всего развернуто 2103 инфекционных коек. В случае необходимости в Санкт‑Петербурге есть возможность оперативного увеличения коечного фонда. Так, с 7 декабря на прием инфекционных больных начинает работать Городская больница №38 имени Н.А. Cемашко", - говорится в сообщении.Как сообщает комитет, пациенты с признаками ОРВИ или других инфекционных заболеваний направляются в инфекционные cтационары. При госпитализации в инфекционный стационар проводится тестирование на коронавирусную инфекцию всех пациентов. В случае наличия у больного признаков ОРВИ обеспечивается диагностика гриппа и других ОРВИ, а при наличии симптомов пневмонии проводится КТ легких. Стационары обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам в соответствии со стандартами."Работа амбулаторного звена также четко налажена, количество медработников позволяет своевременно обеспечить оказание помощи на базе поликлиник и на дому. Пациентов с признаками ОРВИ в обязательном порядке тестируют на коронавирусную инфекцию. После получения результатов анализа назначается лечение. В поликлиниках развернут 171 фильтр-бокс, где принимают пациентов с легкой формой ОРВИ", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге практически завершена вакцинация от гриппа - привиты 3 125 026 человек, что составляет почти 60% населения города.
https://ria.ru/20221206/orvi-1836821377.html
https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html
https://ria.ru/20221206/flydubai-1836763666.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1920x0_80_0_0_93a881fbaffcceeac46662b36fdab190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек, при необходимости число увеличат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости.
Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает
городской комитет по здравоохранению.
Отмечается, что на сегодняшний день полностью обеспечены потребности городской системы здравоохранения в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Нагрузка на систему здравоохранения далека от пиковых значений и соответствует сезонному подъему заболеваемости ОРВИ.
"На сегодняшний день в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения. Всего развернуто 2103 инфекционных коек. В случае необходимости в Санкт‑Петербурге есть возможность оперативного увеличения коечного фонда. Так, с 7 декабря на прием инфекционных больных начинает работать Городская больница №38 имени Н.А. Cемашко", - говорится в сообщении.
Как сообщает комитет, пациенты с признаками ОРВИ или других инфекционных заболеваний направляются в инфекционные cтационары. При госпитализации в инфекционный стационар проводится тестирование на коронавирусную инфекцию всех пациентов. В случае наличия у больного признаков ОРВИ обеспечивается диагностика гриппа и других ОРВИ, а при наличии симптомов пневмонии проводится КТ легких. Стационары обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам в соответствии со стандартами.
"Работа амбулаторного звена также четко налажена, количество медработников позволяет своевременно обеспечить оказание помощи на базе поликлиник и на дому. Пациентов с признаками ОРВИ в обязательном порядке тестируют на коронавирусную инфекцию. После получения результатов анализа назначается лечение. В поликлиниках развернут 171 фильтр-бокс, где принимают пациентов с легкой формой ОРВИ", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Петербурге практически завершена вакцинация от гриппа - привиты 3 125 026 человек, что составляет почти 60% населения города.