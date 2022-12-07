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В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек

В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек - РИА Новости, 07.12.2022

В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек

Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:00

2022-12-07T11:00

2022-12-07T11:00

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по здравоохранению.Отмечается, что на сегодняшний день полностью обеспечены потребности городской системы здравоохранения в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Нагрузка на систему здравоохранения далека от пиковых значений и соответствует сезонному подъему заболеваемости ОРВИ."На сегодняшний день в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения. Всего развернуто 2103 инфекционных коек. В случае необходимости в Санкт‑Петербурге есть возможность оперативного увеличения коечного фонда. Так, с 7 декабря на прием инфекционных больных начинает работать Городская больница №38 имени Н.А. Cемашко", - говорится в сообщении.Как сообщает комитет, пациенты с признаками ОРВИ или других инфекционных заболеваний направляются в инфекционные cтационары. При госпитализации в инфекционный стационар проводится тестирование на коронавирусную инфекцию всех пациентов. В случае наличия у больного признаков ОРВИ обеспечивается диагностика гриппа и других ОРВИ, а при наличии симптомов пневмонии проводится КТ легких. Стационары обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам в соответствии со стандартами."Работа амбулаторного звена также четко налажена, количество медработников позволяет своевременно обеспечить оказание помощи на базе поликлиник и на дому. Пациентов с признаками ОРВИ в обязательном порядке тестируют на коронавирусную инфекцию. После получения результатов анализа назначается лечение. В поликлиниках развернут 171 фильтр-бокс, где принимают пациентов с легкой формой ОРВИ", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге практически завершена вакцинация от гриппа - привиты 3 125 026 человек, что составляет почти 60% населения города.

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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия