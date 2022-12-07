Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/koyki-1836883789.html
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек - РИА Новости, 07.12.2022
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек
Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:00
2022-12-07T11:00
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по здравоохранению.Отмечается, что на сегодняшний день полностью обеспечены потребности городской системы здравоохранения в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Нагрузка на систему здравоохранения далека от пиковых значений и соответствует сезонному подъему заболеваемости ОРВИ."На сегодняшний день в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения. Всего развернуто 2103 инфекционных коек. В случае необходимости в Санкт‑Петербурге есть возможность оперативного увеличения коечного фонда. Так, с 7 декабря на прием инфекционных больных начинает работать Городская больница №38 имени Н.А. Cемашко", - говорится в сообщении.Как сообщает комитет, пациенты с признаками ОРВИ или других инфекционных заболеваний направляются в инфекционные cтационары. При госпитализации в инфекционный стационар проводится тестирование на коронавирусную инфекцию всех пациентов. В случае наличия у больного признаков ОРВИ обеспечивается диагностика гриппа и других ОРВИ, а при наличии симптомов пневмонии проводится КТ легких. Стационары обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам в соответствии со стандартами."Работа амбулаторного звена также четко налажена, количество медработников позволяет своевременно обеспечить оказание помощи на базе поликлиник и на дому. Пациентов с признаками ОРВИ в обязательном порядке тестируют на коронавирусную инфекцию. После получения результатов анализа назначается лечение. В поликлиниках развернут 171 фильтр-бокс, где принимают пациентов с легкой формой ОРВИ", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге практически завершена вакцинация от гриппа - привиты 3 125 026 человек, что составляет почти 60% населения города.
https://ria.ru/20221206/orvi-1836821377.html
https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html
https://ria.ru/20221206/flydubai-1836763666.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1920x0_80_0_0_93a881fbaffcceeac46662b36fdab190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия
11:00 07.12.2022
 
В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек

В Петербурге развернули более двух тысяч больничных коек, при необходимости число увеличат

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Более двух тысяч инфекционных коек развернуто в настоящее время в Санкт-Петербурге, при необходимости коечный фонд увеличат, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Отмечается, что на сегодняшний день полностью обеспечены потребности городской системы здравоохранения в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Нагрузка на систему здравоохранения далека от пиковых значений и соответствует сезонному подъему заболеваемости ОРВИ.
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 23:18
В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги
"На сегодняшний день в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения. Всего развернуто 2103 инфекционных коек. В случае необходимости в Санкт‑Петербурге есть возможность оперативного увеличения коечного фонда. Так, с 7 декабря на прием инфекционных больных начинает работать Городская больница №38 имени Н.А. Cемашко", - говорится в сообщении.
Как сообщает комитет, пациенты с признаками ОРВИ или других инфекционных заболеваний направляются в инфекционные cтационары. При госпитализации в инфекционный стационар проводится тестирование на коронавирусную инфекцию всех пациентов. В случае наличия у больного признаков ОРВИ обеспечивается диагностика гриппа и других ОРВИ, а при наличии симптомов пневмонии проводится КТ легких. Стационары обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам в соответствии со стандартами.
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 17:33
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
"Работа амбулаторного звена также четко налажена, количество медработников позволяет своевременно обеспечить оказание помощи на базе поликлиник и на дому. Пациентов с признаками ОРВИ в обязательном порядке тестируют на коронавирусную инфекцию. После получения результатов анализа назначается лечение. В поликлиниках развернут 171 фильтр-бокс, где принимают пациентов с легкой формой ОРВИ", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Петербурге практически завершена вакцинация от гриппа - привиты 3 125 026 человек, что составляет почти 60% населения города.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 19:17Туризм
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала