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Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции - РИА Новости, 07.12.2022
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Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции - РИА Новости, 07.12.2022
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции
Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:28
2022-12-07T21:28
в мире
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украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины."По материалам ГБР городской голова Чернигова отстранен от занимаемой должности на год из-за коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным ГБР, чиновник поручил своему водителю вывезти свою жену за границу, используя для этого служебный автомобиль, для чего из городского бюджета были выделены деньги на бензин. После чего автомобиль использовался супругой градоначальника за границей в личных целях на протяжении трех месяцев.
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в мире, чернигов, украина
В мире, Чернигов, Украина
21:28 07.12.2022
 
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции

ГБР Украины: мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции

© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины.
"По материалам ГБР городской голова Чернигова отстранен от занимаемой должности на год из-за коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ГБР, чиновник поручил своему водителю вывезти свою жену за границу, используя для этого служебный автомобиль, для чего из городского бюджета были выделены деньги на бензин. После чего автомобиль использовался супругой градоначальника за границей в личных целях на протяжении трех месяцев.
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 17:44
В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции
 
В миреЧерниговУкраина
 
 
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