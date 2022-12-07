https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции - РИА Новости, 07.12.2022
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции
Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:28
2022-12-07T21:28
2022-12-07T21:28
в мире
чернигов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/87/1562648757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7daa6f884923811ecf03d08d4308c1d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины."По материалам ГБР городской голова Чернигова отстранен от занимаемой должности на год из-за коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным ГБР, чиновник поручил своему водителю вывезти свою жену за границу, используя для этого служебный автомобиль, для чего из городского бюджета были выделены деньги на бензин. После чего автомобиль использовался супругой градоначальника за границей в личных целях на протяжении трех месяцев.
https://ria.ru/20221205/zaderzhanie-1836484443.html
чернигов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/87/1562648757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ceebf24739b3716ab1a2df234436b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, украина
В мире, Чернигов, Украина
Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции
ГБР Украины: мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции