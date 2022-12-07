https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html

Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции

Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции - РИА Новости, 07.12.2022

Мэра Чернигова на год отстранили от должности из-за коррупции

Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:28

2022-12-07T21:28

2022-12-07T21:28

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности из-за коррупционных правонарушений, сообщили в Госбюро расследований Украины."По материалам ГБР городской голова Чернигова отстранен от занимаемой должности на год из-за коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным ГБР, чиновник поручил своему водителю вывезти свою жену за границу, используя для этого служебный автомобиль, для чего из городского бюджета были выделены деньги на бензин. После чего автомобиль использовался супругой градоначальника за границей в личных целях на протяжении трех месяцев.

https://ria.ru/20221205/zaderzhanie-1836484443.html

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в мире, чернигов, украина