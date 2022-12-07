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В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221207/koronavirus-1836892270.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:25
2022-12-07T11:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 159, госпитализирован 21 человек, выздоровело 234 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 84 новых случая COVID-19.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
11:25 07.12.2022 (обновлено: 11:26 07.12.2022)
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 159, госпитализирован 21 человек, выздоровело 234 человека за сутки", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 84 новых случая COVID-19.
Ученый исследует летучую мышь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:32Россия-Китай: Главное
Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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