https://ria.ru/20221207/koronavirus-1836892270.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:25

2022-12-07T11:25

2022-12-07T11:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 159, госпитализирован 21 человек, выздоровело 234 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 84 новых случая COVID-19.

https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)