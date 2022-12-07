https://ria.ru/20221207/koronavirus-1836892270.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:25
2022-12-07T11:25
2022-12-07T11:26
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 159 случаев COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 159, госпитализирован 21 человек, выздоровело 234 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 84 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
11:25 07.12.2022 (обновлено: 11:26 07.12.2022)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19