https://ria.ru/20221207/kontrabanda-1836877626.html
В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами
В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами - РИА Новости, 07.12.2022
В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами
Полиция задержала московского бизнесмена, промышлявшего незаконной продажей морских деликатесов - он успел сбыть свыше 6,5 тонн краба и около 300 килограммов... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:36
2022-12-07T10:36
2022-12-07T10:36
происшествия
ирина волк
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578206238_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_d6a296b727bb0d1585458a04bfab4352.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полиция задержала московского бизнесмена, промышлявшего незаконной продажей морских деликатесов - он успел сбыть свыше 6,5 тонн краба и около 300 килограммов морского гребешка, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, выявить незаконную деятельность удалось совместными усилиями МВД вместе с представителями ФСБ и Росрыболовства."По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур", - сказала Волк.Она отметила, что общая стоимость "водных биологических ресурсов", изъятых в ходе обыска на складе на севере Москвы, - около 26 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело (статья 171.1 УК РФ). Фигуранту уже предъявили обвинение, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, подытожила Волк.
https://ria.ru/20221119/kontrabanda-1832726041.html
https://ria.ru/20220907/krab-1814987560.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578206238_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c2f98ff977635c0e4ec7081ba0ea4c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ирина волк, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами
В Москве задержали бизнесмена, торговавшего контрабандными крабами и гребешками
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полиция задержала московского бизнесмена, промышлявшего незаконной продажей морских деликатесов - он успел сбыть свыше 6,5 тонн краба и около 300 килограммов морского гребешка, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, выявить незаконную деятельность удалось совместными усилиями МВД вместе с представителями ФСБ
и Росрыболовства
.
"По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур", - сказала Волк.
Она отметила, что общая стоимость "водных биологических ресурсов", изъятых в ходе обыска на складе на севере Москвы, - около 26 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело (статья 171.1 УК РФ). Фигуранту уже предъявили обвинение, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, подытожила Волк.