https://ria.ru/20221207/kontrabanda-1836877626.html

В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами

В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами - РИА Новости, 07.12.2022

В Москве задержали торговца контрабандными морскими деликатесами

Полиция задержала московского бизнесмена, промышлявшего незаконной продажей морских деликатесов - он успел сбыть свыше 6,5 тонн краба и около 300 килограммов... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:36

2022-12-07T10:36

2022-12-07T10:36

происшествия

ирина волк

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полиция задержала московского бизнесмена, промышлявшего незаконной продажей морских деликатесов - он успел сбыть свыше 6,5 тонн краба и около 300 килограммов морского гребешка, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, выявить незаконную деятельность удалось совместными усилиями МВД вместе с представителями ФСБ и Росрыболовства."По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур", - сказала Волк.Она отметила, что общая стоимость "водных биологических ресурсов", изъятых в ходе обыска на складе на севере Москвы, - около 26 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело (статья 171.1 УК РФ). Фигуранту уже предъявили обвинение, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, подытожила Волк.

https://ria.ru/20221119/kontrabanda-1832726041.html

https://ria.ru/20220907/krab-1814987560.html

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происшествия, ирина волк, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)