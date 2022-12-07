https://ria.ru/20221207/kitay-1837009133.html
Покупатели никеля в КНР хотят работать с Шанхайской биржей вместо LМE
Покупатели никеля в КНР хотят работать с Шанхайской биржей вместо LМE - РИА Новости, 07.12.2022
Покупатели никеля в КНР хотят работать с Шанхайской биржей вместо LМE
Китайские покупатели никеля попросили производителей перейти с контрактов Лондонской биржи металлов (LME) на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
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китай
лондонская биржа металлов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайские покупатели никеля попросили производителей перейти с контрактов Лондонской биржи металлов (LME) на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для ценообразования своих поставок в 2023 году, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на источники."Китайские покупатели никеля, крупнейшие в мире покупатели этого металла, попросили производителей перейти на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для ценообразования своих поставок в следующем году", - пишет агентство.Агентство добавляет, что по словам китайских участников рынка, снижение ликвидности, а также низкий уровень запасов привели к тому, что в этом году цены на LME оставались неизменно высокими и не отражали фундаментальных рыночных показателей. А китайские импортеры металла, в свою очередь, понесли большие убытки из-за высоких лондонских цен. В свою очередь LME в письме агентству сообщила, что она признает потребность рынка вновь открыть LME Nickel для торговли в азиатские часы и работает над этим.При этом Рейтер уточняет, что в настоящее время SHFE разрешает участвовать в торговле никелем только зарегистрированным китайским компаниям, что снижает вероятность того, что продавцы согласятся.В начале марта стоимость никеля на Лондонской бирже металлов поднялась свыше 100 тысяч долларов за тонну, после чего торги металлом были прекращены.
https://ria.ru/20221207/tovarooborot-1836843325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, лондонская биржа металлов
Россия-Китай: Главное, Китай, Лондонская биржа металлов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайские покупатели никеля попросили производителей перейти с контрактов Лондонской биржи металлов (LME) на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для ценообразования своих поставок в 2023 году, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на источники.
"Китайские покупатели никеля, крупнейшие в мире покупатели этого металла, попросили производителей перейти на контракты Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для ценообразования своих поставок в следующем году", - пишет агентство.
Агентство добавляет, что по словам китайских участников рынка, снижение ликвидности, а также низкий уровень запасов привели к тому, что в этом году цены на LME оставались неизменно высокими и не отражали фундаментальных рыночных показателей. А китайские импортеры металла, в свою очередь, понесли большие убытки из-за высоких лондонских цен. В свою очередь LME в письме агентству сообщила, что она признает потребность рынка вновь открыть LME Nickel для торговли в азиатские часы и работает над этим.
При этом Рейтер уточняет, что в настоящее время SHFE разрешает участвовать в торговле никелем только зарегистрированным китайским компаниям, что снижает вероятность того, что продавцы согласятся.
В начале марта стоимость никеля на Лондонской бирже металлов
поднялась свыше 100 тысяч долларов за тонну, после чего торги металлом были прекращены.