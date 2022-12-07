https://ria.ru/20221207/kitay-1836862902.html

Китай сообщил о значительном смягчении антиковидной политики

Китай сообщил о значительном смягчении антиковидной политики - РИА Новости, 07.12.2022

Китай сообщил о значительном смягчении антиковидной политики

Власти Китая на фоне острого недовольства населения политикой "нулевой терпимости" к COVID-19 решили ее оптимизировать. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:35

2022-12-07T09:35

2022-12-07T10:47

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китай

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ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. Власти Китая на фоне острого недовольства населения политикой "нулевой терпимости" к COVID-19 решили ее оптимизировать.Несмотря на то что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, ситуация с заболеванием в стране вновь ухудшается. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны закрыли на карантин, а их жителей обязали проходить регулярное ПЦР-тестирование.На этом фоне в конце ноября в крупнейших городах Китая — Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане — прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР выпустил заявление, в котором сообщается о введении десяти мер оптимизации противоэпидемиологической политики.Так, всем регионам необходимо научно и аккуратно относиться к определению зон эпидемиологического риска, относя к ним лишь здания, квартиры, этажи и домохозяйства с зараженными, и не допускать произвольного расширения карантина на целые жилые комплексы, улицы, районы и населенные пункты. Ранее на карантин могли закрыть многомиллионный район из-за нескольких десятков случаев заражения.Также власти распорядились оптимизировать проведение ПЦР-тестирования. Если раньше даже при небольшой вспышке заболевания район или даже город обязан был провести несколько раундов всеобщего обязательного ПЦР-тестирования для скорейшего выявления всех зараженных, теперь их должны будут сдавать те, кто работает или временно находится в зоне высокого риска. Отрицательные тесты больше не нужны для посещения общественных мест, кроме больниц, домов престарелых, детских учреждений и школ.ПЦР-тесты и электронные "коды здоровья" не нужны и при поездках из одного региона Китая в другой. При этом органы власти и крупные предприятия могут самостоятельно вводить меры профилактики и контроля за эпидемией. Например, для посещения ежедневных пресс-конференций в МИД КНР журналисты обязаны предоставить отрицательный результат 24-часового ПЦР-теста.Еще одна важная новость заключается в оптимизации требований к карантину заболевших. Если ранее зараженных и с симптомами, и без, а также близко контактировавших отправляли в обязательный централизованный карантин, то теперь бессимптомные носители и заболевшие с легким течением болезни могут остаться на домашней изоляции или же по своему желанию отправиться в централизованный карантин на лечение. Власти также распорядились, что аптеки по всей стране должны работать в обычном режиме и не должны закрываться по собственному желанию. Не должно быть никаких ограничений на приобретение безрецептурных препаратов онлайн и офлайн, таких как жаропонижающие, средства от кашля, противовирусные средства и средства от простуды. Раньше в разные периоды пандемии продажа указанных средств была либо запрещена, либо ограничена, либо могла осуществляться только после предоставления паспорта.Помимо прочего, власти намерены ускорить вакцинацию людей в возрасте старше 60 лет, нарастить количество временных и мобильных пунктов вакцинации, проводить разъяснительную работу среди населения, лучше выявлять противопоказания к вакцинации.Также необходимо обеспечить бесперебойное оказание основных медицинских услуг, чтобы за пределами зон высокого риска передвижение людей не ограничивалось, а работа и производство не приостанавливались. Медицинский персонал, сотрудники общественной безопасности, транспорта и логистики, торговых предприятий и предприятий общественного питания, персонал, занятый в энерго-, электро- и водоснабжении, должен неукоснительно выполнять свою работу в средствах индивидуальной защиты, пройти вакцинацию, если нет противопоказаний, и внимательно следить за состоянием здоровья.Кроме того, в стране усилят гарантии безопасности населения при проведении работ по профилактике и борьбе с пандемией. Так, категорически запрещается каким-либо образом блокировать пожарные выходы, двери квартир и двери в зданиях, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ в здания для экстренных служб и медиков. Этот пункт, вероятно, связан с недавним пожаром в жилом доме в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного, где погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.Последним пунктом значится дальнейшая оптимизация работы по профилактике и борьбе с эпидемией в учебных заведениях по всей стране. Так школы, где не было выявлено случаев заражения, должны работать в обычном офлайн-режиме, как и расположенные на их территории магазины, столовые, стадионы и библиотеки.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834851722.html

https://ria.ru/20221129/protesty-1834871416.html

https://ria.ru/20221201/ogranicheniya-1835494821.html

https://ria.ru/20221128/kitay-1834731990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, шанхай, пекин, коронавирус covid-19