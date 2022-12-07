https://ria.ru/20221207/kino-1834769135.html

Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат

Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат - РИА Новости, 07.12.2022

Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат

Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:00

2022-12-07T07:00

2022-12-07T07:00

янка дягилева

гражданская оборона

новосибирск

культура

кино и сериалы

новости культуры

что посмотреть

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в российский прокат.Артистка таинственно погибла в начале 1990-х, когда ей было 24 года. Режиссер Игорь Поплаухин называет картину, вдохновленную последними днями артистки, своеобразным прощанием с Дягилевой.Дягилева никогда не стремилась к популярности и не занималась "раскруткой" своего имени. Поэтому не все факты ее биографии известны. А гибель и предшествовавшие ей события стали поводом для разных теорий и вымыслов.Фильм начинается так: в лесной реке охотники находят тело Янки Дягилевой. После этого на экране — сложносочиненная хроника последнего дня жизни певицы. Камера следует за героиней по пятам, прослеживая ее путь из города на дачу, затем в лес, чащу, к воде. Янка в кадре встречается и разговаривает со многими людьми, реальными и вымышленными.Каждая сцена как будто дает намек на то, что причины загадочной гибели Дягилевой будут объяснены. Ведь мотивов достаточно: и безнадежная любовь, и конфликты с родными людьми. А еще — противоречия с самой собой, сомнения и встречи со странными незнакомцами в лесу.Порой кажется, что в кадре не реальная певица из Новосибирска, а Офелия или нимфа из чащи, воплощение стихии. Создатели картины подчеркивают разницу между творческой ранимой натурой Дягилевой и прозаичной повседневностью.Роль Дягилевой исполняет художница Кира Пиевская, для нее фильм стал дебютом в кино. Также как для Поплаухина эта картина — первая полнометражная работа.Фильм в прокате с 8 декабря.

https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

янка дягилева, гражданская оборона, новосибирск, кино и сериалы, новости культуры, что посмотреть