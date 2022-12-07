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Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат - РИА Новости, 07.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221207/kino-1834769135.html
Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат
Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат - РИА Новости, 07.12.2022
Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат
Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:00
2022-12-07T07:00
янка дягилева
гражданская оборона
новосибирск
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в российский прокат.Артистка таинственно погибла в начале 1990-х, когда ей было 24 года. Режиссер Игорь Поплаухин называет картину, вдохновленную последними днями артистки, своеобразным прощанием с Дягилевой.Дягилева никогда не стремилась к популярности и не занималась "раскруткой" своего имени. Поэтому не все факты ее биографии известны. А гибель и предшествовавшие ей события стали поводом для разных теорий и вымыслов.Фильм начинается так: в лесной реке охотники находят тело Янки Дягилевой. После этого на экране — сложносочиненная хроника последнего дня жизни певицы. Камера следует за героиней по пятам, прослеживая ее путь из города на дачу, затем в лес, чащу, к воде. Янка в кадре встречается и разговаривает со многими людьми, реальными и вымышленными.Каждая сцена как будто дает намек на то, что причины загадочной гибели Дягилевой будут объяснены. Ведь мотивов достаточно: и безнадежная любовь, и конфликты с родными людьми. А еще — противоречия с самой собой, сомнения и встречи со странными незнакомцами в лесу.Порой кажется, что в кадре не реальная певица из Новосибирска, а Офелия или нимфа из чащи, воплощение стихии. Создатели картины подчеркивают разницу между творческой ранимой натурой Дягилевой и прозаичной повседневностью.Роль Дягилевой исполняет художница Кира Пиевская, для нее фильм стал дебютом в кино. Также как для Поплаухина эта картина — первая полнометражная работа.Фильм в прокате с 8 декабря.
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янка дягилева, гражданская оборона, новосибирск, кино и сериалы, новости культуры, что посмотреть
Янка Дягилева, Гражданская оборона, Новосибирск, Культура, Кино и сериалы, Новости культуры, что посмотреть
07:00 07.12.2022
 
Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат

Фильм "На тебе сошелся клином белый свет" о певице Янке Дягилевой выходит в прокат

© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "На тебе сошёлся клином белый свет"
Кадр из фильма На тебе сошёлся клином белый свет
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в российский прокат.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"
Кадр из фильма На тебе сошёлся клином белый свет
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"
Артистка таинственно погибла в начале 1990-х, когда ей было 24 года. Режиссер Игорь Поплаухин называет картину, вдохновленную последними днями артистки, своеобразным прощанием с Дягилевой.

"Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла, — поясняет режиссер. — Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине напрямую не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек".

Дягилева никогда не стремилась к популярности и не занималась "раскруткой" своего имени. Поэтому не все факты ее биографии известны. А гибель и предшествовавшие ей события стали поводом для разных теорий и вымыслов.
Фильм начинается так: в лесной реке охотники находят тело Янки Дягилевой. После этого на экране — сложносочиненная хроника последнего дня жизни певицы. Камера следует за героиней по пятам, прослеживая ее путь из города на дачу, затем в лес, чащу, к воде. Янка в кадре встречается и разговаривает со многими людьми, реальными и вымышленными.
© Фото : Фонд "Кинопрайм"

На съемках фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

На съемках фильма На тебе сошёлся клином белый свет
1 из 3

На съемках фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

Кадр из фильма На тебе сошёлся клином белый свет
2 из 3

Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
© Фото : Фонд "Кинопрайм"

На съемках фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

На съемках фильма На тебе сошёлся клином белый свет
3 из 3

На съемках фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
1 из 3

На съемках фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
2 из 3

Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
3 из 3

На съемках фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
Каждая сцена как будто дает намек на то, что причины загадочной гибели Дягилевой будут объяснены. Ведь мотивов достаточно: и безнадежная любовь, и конфликты с родными людьми. А еще — противоречия с самой собой, сомнения и встречи со странными незнакомцами в лесу.
Порой кажется, что в кадре не реальная певица из Новосибирска, а Офелия или нимфа из чащи, воплощение стихии. Создатели картины подчеркивают разницу между творческой ранимой натурой Дягилевой и прозаичной повседневностью.
© Фото : Фонд "Кинопрайм"

На съемках фильма "На тебе сошёлся клином белый свет"

На съемках фильма На тебе сошёлся клином белый свет
1 из 3

На съемках фильма "На тебе сошёлся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
© Фото : Фонд "Кинопрайм"

Момент съемок фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

На съемках фильма На тебе сошёлся клином белый свет
2 из 3

Момент съемок фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

Кадр из фильма На тебе сошёлся клином белый свет
3 из 3

Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
1 из 3

На съемках фильма "На тебе сошёлся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
2 из 3

Момент съемок фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фото : Фонд "Кинопрайм"
3 из 3

Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Роль Дягилевой исполняет художница Кира Пиевская, для нее фильм стал дебютом в кино. Также как для Поплаухина эта картина — первая полнометражная работа.

"Для нас с Игорем и Женей (Поплаухиным, режиссером, и Евгением Родиным, оператором — Прим. ред.) это очень личный проект, — поясняет актриса. — События, которые происходят в фильме, в некой степени прожил каждый из нас, и есть ощущение, что эти съемки позволяют это отпустить".

Фильм в прокате с 8 декабря.
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КультураЯнка ДягилеваГражданская оборонаНовосибирскКино и сериалыНовости культурычто посмотреть
 
 
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