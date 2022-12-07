Фильм о таинственно погибшей советской рок-звезде выходит в прокат

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в российский прокат.Артистка таинственно погибла в начале 1990-х, когда ей было 24 года. Режиссер Игорь Поплаухин называет картину, вдохновленную последними днями артистки, своеобразным прощанием с Дягилевой.Дягилева никогда не стремилась к популярности и не занималась "раскруткой" своего имени. Поэтому не все факты ее биографии известны. А гибель и предшествовавшие ей события стали поводом для разных теорий и вымыслов.Фильм начинается так: в лесной реке охотники находят тело Янки Дягилевой. После этого на экране — сложносочиненная хроника последнего дня жизни певицы. Камера следует за героиней по пятам, прослеживая ее путь из города на дачу, затем в лес, чащу, к воде. Янка в кадре встречается и разговаривает со многими людьми, реальными и вымышленными.Каждая сцена как будто дает намек на то, что причины загадочной гибели Дягилевой будут объяснены. Ведь мотивов достаточно: и безнадежная любовь, и конфликты с родными людьми. А еще — противоречия с самой собой, сомнения и встречи со странными незнакомцами в лесу.Порой кажется, что в кадре не реальная певица из Новосибирска, а Офелия или нимфа из чащи, воплощение стихии. Создатели картины подчеркивают разницу между творческой ранимой натурой Дягилевой и прозаичной повседневностью.Роль Дягилевой исполняет художница Кира Пиевская, для нее фильм стал дебютом в кино. Также как для Поплаухина эта картина — первая полнометражная работа.Фильм в прокате с 8 декабря.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фильм-размышление "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице, участнице панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" Янке Дягилевой, выходит в российский прокат.
Кадр из фильма "На тебе сошелся клином белый свет"
Артистка таинственно погибла в начале 1990-х, когда ей было 24 года. Режиссер Игорь Поплаухин называет картину, вдохновленную последними днями артистки, своеобразным прощанием с Дягилевой.
"Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла, — поясняет режиссер. — Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине напрямую не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек".
Дягилева никогда не стремилась к популярности и не занималась "раскруткой" своего имени. Поэтому не все факты ее биографии известны. А гибель и предшествовавшие ей события стали поводом для разных теорий и вымыслов.
Фильм начинается так: в лесной реке охотники находят тело Янки Дягилевой. После этого на экране — сложносочиненная хроника последнего дня жизни певицы. Камера следует за героиней по пятам, прослеживая ее путь из города на дачу, затем в лес, чащу, к воде. Янка в кадре встречается и разговаривает со многими людьми, реальными и вымышленными.
Каждая сцена как будто дает намек на то, что причины загадочной гибели Дягилевой будут объяснены. Ведь мотивов достаточно: и безнадежная любовь, и конфликты с родными людьми. А еще — противоречия с самой собой, сомнения и встречи со странными незнакомцами в лесу.
Порой кажется, что в кадре не реальная певица из Новосибирска, а Офелия или нимфа из чащи, воплощение стихии. Создатели картины подчеркивают разницу между творческой ранимой натурой Дягилевой и прозаичной повседневностью.
Роль Дягилевой исполняет художница Кира Пиевская, для нее фильм стал дебютом в кино. Также как для Поплаухина эта картина — первая полнометражная работа.
"Для нас с Игорем и Женей (Поплаухиным, режиссером, и Евгением Родиным, оператором — Прим. ред.) это очень личный проект, — поясняет актриса. — События, которые происходят в фильме, в некой степени прожил каждый из нас, и есть ощущение, что эти съемки позволяют это отпустить".
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