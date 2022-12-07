https://ria.ru/20221207/kiev-1836909608.html

Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева

Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева - РИА Новости, 07.12.2022

Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева

Продолжение ракетных ударов по энергетическим объектам Киева при длительных минусовых температурах может серьезно осложнить работу предприятий столицы Украины... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:09

2022-12-07T12:09

2022-12-07T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил фалеев

виталий кличко

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продолжение ракетных ударов по энергетическим объектам Киева при длительных минусовых температурах может серьезно осложнить работу предприятий столицы Украины из-за их высокой энергоемкости, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления."Ракетные удары могут серьезно осложнить жизнь в городе и работу его предприятий, особенно в условиях зимы. Серьезно пострадает производственная сфера – от металлургии до хлебопечения, - использующая энергоемкие и тепловые процессы. Серьезные усилия властям придется прилагать для обеспечения хотя бы минимальной работоспособности учреждений, транспорта и так далее", - подчеркнул Фалеев.Он усомнился, что Киев располагает в достаточном количестве жилищно-коммунальными ресурсами: специалистами, трубами, тепловыми приборами, чтобы в короткие сроки отремонтировать большое количество внутридомовых систем, а зима только началась, поэтому, по мнению эксперта, рассчитывать на везение не приходится."Мэр Киева уже предлагал жителям города эвакуироваться в сельскую местность, в частные домовладения родственников, где проще решить проблему обогрева. Но правительство Украины его не поддержало. В первую очередь, по политически-спекулятивным соображениям: им нужны страдающие горожане", - резюмировал собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

киев

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины 2022-12-07T12:09 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил фалеев, виталий кличко