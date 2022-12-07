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Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/kiev-1836909608.html
Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева
Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева - РИА Новости, 07.12.2022
Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева
Продолжение ракетных ударов по энергетическим объектам Киева при длительных минусовых температурах может серьезно осложнить работу предприятий столицы Украины... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:09
2022-12-07T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил фалеев
виталий кличко
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продолжение ракетных ударов по энергетическим объектам Киева при длительных минусовых температурах может серьезно осложнить работу предприятий столицы Украины из-за их высокой энергоемкости, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления."Ракетные удары могут серьезно осложнить жизнь в городе и работу его предприятий, особенно в условиях зимы. Серьезно пострадает производственная сфера – от металлургии до хлебопечения, - использующая энергоемкие и тепловые процессы. Серьезные усилия властям придется прилагать для обеспечения хотя бы минимальной работоспособности учреждений, транспорта и так далее", - подчеркнул Фалеев.Он усомнился, что Киев располагает в достаточном количестве жилищно-коммунальными ресурсами: специалистами, трубами, тепловыми приборами, чтобы в короткие сроки отремонтировать большое количество внутридомовых систем, а зима только началась, поэтому, по мнению эксперта, рассчитывать на везение не приходится."Мэр Киева уже предлагал жителям города эвакуироваться в сельскую местность, в частные домовладения родственников, где проще решить проблему обогрева. Но правительство Украины его не поддержало. В первую очередь, по политически-спекулятивным соображениям: им нужны страдающие горожане", - резюмировал собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины
Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины
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в мире, киев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил фалеев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Фалеев, Виталий Кличко
12:09 07.12.2022
 
Эксперт рассказал, чем грозят удары по энергетическим объектам Киева

Экс-замглавы МЧС Фалеев: удары по энергообъектам Киева грозят крахом промпредприятий

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продолжение ракетных ударов по энергетическим объектам Киева при длительных минусовых температурах может серьезно осложнить работу предприятий столицы Украины из-за их высокой энергоемкости, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления.
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"Ракетные удары могут серьезно осложнить жизнь в городе и работу его предприятий, особенно в условиях зимы. Серьезно пострадает производственная сфера – от металлургии до хлебопечения, - использующая энергоемкие и тепловые процессы. Серьезные усилия властям придется прилагать для обеспечения хотя бы минимальной работоспособности учреждений, транспорта и так далее", - подчеркнул Фалеев.
Он усомнился, что Киев располагает в достаточном количестве жилищно-коммунальными ресурсами: специалистами, трубами, тепловыми приборами, чтобы в короткие сроки отремонтировать большое количество внутридомовых систем, а зима только началась, поэтому, по мнению эксперта, рассчитывать на везение не приходится.
"Мэр Киева уже предлагал жителям города эвакуироваться в сельскую местность, в частные домовладения родственников, где проще решить проблему обогрева. Но правительство Украины его не поддержало. В первую очередь, по политически-спекулятивным соображениям: им нужны страдающие горожане", - резюмировал собеседник агентства.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил ФалеевВиталий Кличко
 
 
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